Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич пообщались впервые за почти 2,5 года, сообщил сербский лидер в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По его словам, состоявшийся телефонный разговор был посвящен 80-летию освобождения Белграда и дополнительным поставкам газа.

Вучич назвал диалог с Путиным «хорошим, открытым, долгим и содержательным». Он сообщил, что поблагодарил российского коллегу за поздравления с годовщиной освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков в ходе Второй мировой войны.

«Я указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа и благодарность сербского народа — благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими силами участвовали в освобождении нашего главного города», — поделился глава государства (цитата по РИА Новости).

Кроме того, по словам Вучича, они с Путиным обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, включая экономические. Сербский лидер, по его собственным словам, «особо поблагодарил» российского президента за то, что он через главу «Газпрома» Алексея Миллера «сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа» для Сербии.

Вучич уточнил, что поставки будут проводиться по схеме «6 млн кубометров + 2 млн кубометров + 3 млн кубометров», которая реализуется не первый год и имеет для Сербии «исключительное значение», поскольку она получает российский газ «по очень благоприятным ценам».

Кроме того, в телефонном разговоре двух президентов были затронуты двусторонние обязательства «предыдущего периода», и оба они «выразили надежду, что компромиссное решение будет найдено», сообщил сербский лидер.

Более подробной информацией о содержании разговора с Путиным Вучич пообещал поделиться 21 октября в эфире государственного Радио и телевидения Сербии.

«Но вот что я могу сказать: я выразил надежду, как и 2,5 года назад, что Сербия не будет вводить санкции против России, так же как я показал исключительную благодарность за поддержку Россией наших усилий в ООН по вопросу различных резолюций и особенно — за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербии», — подчеркнул Вучич, заверив, что «это не будет меняться».

Он также выразил уверенность в том, что состоявшийся телефонный разговор будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних российско-сербских отношений и доверия между двумя странами и их народами.

О беседе Вучича с Путиным сообщается и на сайте Кремля. В администрации президента заявили, что лидеры двух стран обменялись поздравлениями по поводу 80-летия освобождения Белграда, где 20 октября 1944 года завершилась Белградская наступательная операция Советской армии при участии подразделений Народно-освободительной армии Югославии, ставшая «одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах»

«С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, как сообщили в Москве, Вучич поблагодарил Путина за занимаемую Россией принципиальную позицию по поводу территориальной целостности Сербии. Президенты двух стран также обсудили украинский конфликт, и российский лидер поделился своей оценкой хода специальной военной операции, после чего они «условились и далее поддерживать личные контакты».

После начала СВО Вучич неоднократно делал публичные заявления о том, что уже давно не общается с Путиным лично. В частности, в 2023 году он сообщал, что они не разговаривали больше года. «Я этого не делаю, потому что все сказали бы: посмотрите на сербов. То, что они хотят запретить нам, они позволяют себе», ― пояснял сербский лидер.

В мае 2022 года Вучич говорил, что ему удалось договориться с Путиным о поставках российского газа в Сербию по «наиболее благоприятным ценам на территории Европы».