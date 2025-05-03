Президента Сербии Александра Вучича положили в госпиталь при Военно-медицинской академии в Белграде, куда он был доставлен прямо из-за аэропорта после экстренного возвращения из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в больнице.

По словам собеседника агентства, сербскому лидеру предстоит пройти обследование, и в ближайшие дни будет сделано официальное заявление о причинах его внезапного недомогания.

«Он в военном госпитале. В следующие несколько дней нам станут известны подробности о состоянии его здоровья», — заверил источник ТАСС.

В президентской администрации сообщили, что в Военно-медицинской академии главу государства встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и главврач Драган Динчич.

Напомним, Вучич почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время посещения Флориды в рамках запланированного визита в США, где должен был встретиться, в частности, с президентом Дональдом Трампом.

«Президент Вучич почувствовал себя плохо в начале дня во время подготовки к предстоящим встречам и после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем, а также сербскими предпринимателями из Америки. В этот момент в комнате с ним находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по связям со СМИ Сузана Васильевич», — сообщило сербское информагентство RTS.

Спецпредставитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл пожелал Вучичу скорейшего выздоровления. В сообщении в соцсети Х он выразил сожаление и надежду, что с сербским лидером все в порядке.

«Всего наилучшего. Мне жаль, что мы не встретились, но я надеюсь, что все хорошо», — написал Гренелл.

Ранее Вучич заявлял, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, если только с ним «что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии».

Что случилось с премьер-министром Словакии

Аналогичные обещания давал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас — это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й. <…> Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить», — писал он в соцсетях, комментируя угрозу главы евродипломатии по поводу возможных последствий майского визита.

Однако сегодня стало известно, что за последние дни Фицо несколько раз в последний момент отменял запланированные мероприятия из своей рабочей программы.

Словацкий новостной портал Tvnoviny отмечает, что глава правительства не участвовал в первомайских торжественных мероприятиях и отказался «выразить солидарность с трудящимися» путем отработки ночной смены на хлебозаводе в западном городе Нитра. Лекцию Фицо для студентов Оксфордского университета в Великобритании перенесли на неопределенный срок. Пресс-служба кабмина не дает официальных комментариев о причинах этих изменений в графике премьера.

Tvnoviny предполагает, что у Фицо возникли «серьезные проблемы со здоровьем» из-за покушения, которое было совершено 15 мая 2024 года в городе Гандлова на западе Словакии, где в политика стрелял писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Премьер-министр получил несколько ранений, перенес серию операций и только в июле смог вернуться к исполнению обязанностей, но потом сообщил, что нуждается в дополнительных хирургических вмешательствах.

Словацкие СМИ напомнили, что ранее Фицо сам неоднократно заявлял о серьезных проблемах со здоровьем на фоне ранений и операций. В частности, политик вынужден был отменить участие в телеэфире с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно побывал в Словакии с визитом.

«Спекуляции об отравлении выглядят не так уж нереалистично»

Некоторые российские телеграм-каналы, специализирующиеся на освещении военной операции на Украине, предположил, что Вучича и/или Фицо могли отравить. В частности, созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком проект «Рыбарь» написал, что, «зная методы евробюрократов, даже спекуляции о возможном отравлении политиков выглядят не так уж и нереалистично».

«Это отражает характер механизмов воздействия ЕС: любое проявление политической самостоятельности — в вопросах отношений с Россией, поддержки т.н. Украины или беженцев — встречает жесткое противодействие. Даже если это идет в ущерб самому блоку», — говорится в публикации канала.

Схожую точку зрения изложил военкор Алексей Живов. «<Вучич после возвращения из США внезапно был госпитализирован. Возможно, это будет первый в истории случай, когда американские спецслужбы попытались устранить президента другой страны прямо во время официального визита», — предположил он.

Издание The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников писало, что в Брюсселе Вучича предупредили о недопустимости визита в Москву и серьезных последствиях этой поездки для вступления Сербии в ЕС.

«Нам нужно убедиться, что они понимают, что за определенные решения приходится платить. В результате они не вступят в Европейский союз», — приводит The Telegraph слова генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевиова.

На публикацию издания отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали ”людьми второго сорта”», — написала она в своем телеграм-канале.