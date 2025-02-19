Окончательный отчет о расследовании крушения самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в районе казахстанского Актау могут предоставить до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

«Согласно требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. RTVI), на расследование отводится один год. Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года», — рассказал Ластаев на брифинге в правительстве.

Он отметил, что накануне во время встречи с генеральным секретарем и президентом ИКАО в Абу-Даби была дана положительная оценка предварительного отчета о расследовании.

«Они высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, выпущенного Казахстаном, отметив четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации», — добавил Ластаев.

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау в декабре 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный. Из отчета, состоящего из 53 страниц, следует, что при подлете борта к Грозному рано утром 25 декабря с небольшой паузой были зафиксированы два удара.

Самолет Embraer 190, на борту которого было 67 человек, разбился при заходе на посадку в районе Актау 25 декабря около 9:30 (мск). В результате 38 человек погибли, 29 выжили. В конце декабря Казахстан передал бортовые самописцы в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), подведомственный Минобороны этой страны. Расшифровка началась в Бразилии 3 января и завершилась 7 января.