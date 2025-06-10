Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана и призывает не выдергивать из контекста слова помощника президента России Владимира Мединского об этом регионе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — сказала дипломат.

По ее словам, Мединский, рассуждая о Карабахе, говорил об «историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей».

«Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта», — сказала Захарова РБК.

В интервью телеканалу RT от 9 июня Мединский заявил, что, если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, то «этот регион превратится в огромный Карабах». «Знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном — Карабах», — сказал он.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что, назвав Карабах спорной территорией, Мединский исказил факты. Во внешнеполитическом ведомстве порекомендовали помощнику российского президента «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий».

В азербайджанском МИДе также сочли неуместным сравнение российско-украинского военного конфликта с «ситуацией, которая существует в Карабахе», поскольку «Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны».

Нагорный Карабах, который был объектом многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, перешел под полный контроль Баку в результате военной операции в сентябре 2023 года. Сейчас стороны согласовывают мирное соглашение. В июне 2024 года завершился процесс вывода с территории Нагорного Карабаха российских миротворцев, находившихся в регионе с конца 2020 года.