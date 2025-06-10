Помощник российского президента Владимир Мединский назвал Нагорный Карабах спорной территорией и этим исказил факты, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Баку напомнил, что Москва считает территорию частью Азербайджана

Накануне помощник российского президента дал интервью RT и заявил, что, если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, «то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах».

В министерстве иностранных дел Азербайджана рекомендовали Мединскому «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий».

МИД отметил, что Россия признает азербайджанский суверенитет над этой территорией, а также подчеркнул, что неуместно сравнивать российско-украинский конфликт с «ситуацией, которая существует в Карабахе».

«Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны», — сообщили в ведомстве.

В конце марта азербайджанский МИД возмутился публикацией президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, в которой тот упомянул Нагорный Карабах среди заметок об истории Армении. После реакции внешнеполитического ведомства политик принес извинения.

В советское время Нагорный Карабах как автономная область входил в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преимущественно армянское население. На фоне распада СССР в конце 1980-х армяне Карабаха захотели отделиться, что привело к Первой карабахской войне. Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, а 10 декабря 1991 года в регионе прошел референдум, на котором за независимость от Азербайджана проголосовали 99,89% участников. Первая Карабахская война длилась до 1994 года, после чего конфликт заморозился.

В 2020 году между непризнанной НКР и Арменией с одной стороны и Азербайджаном с другой произошел новый вооруженный конфликт (вторая Карабахская, или 44-дневная война), по итогам которого 10 ноября того же года было подписано трехстороннее соглашение при участии Москвы. По условиям договора под контроль Баку перешла обширная часть территории, которую Нагорный Карабах считал своей. В регион были направлены российские миротворцы.