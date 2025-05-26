Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали на территории Азербайджана. Об этом сообщает издание Minval.az, главный редактор которого Эмиль Мустафаев ранее обратился с соответствующей просьбой в Министерство цифрового развития и транспорта страны.

«В результате обращения доступ к ресурсу, который в стране почти никто не читал — за исключением журналистов, сталкивавшихся с ним по роду своей деятельности, — был ограничен», — сообщает Minval.az.

По утверждению Мустафаева, «Царьград» «ежедневно публикует материалы, полные откровенной лжи, оскорблений и грязных инсинуаций в адрес Азербайджана, его народа и руководства страны».

Главред Minval.az также обвинил «Царьград» в использовании искусственного интеллекта для создания «карикатурных изображений, унижающих достоинство» азербайджанского народа и «репутацию государства».

Мустафаев напомнил, что в Казахстане доступ к «Царьграду» был заблокирован еще в 2023 году по обвинению в распространении экстремистской информации. В то же время сайт Minval.az сам оказался под блокировкой в России в 2022 году. Мустафаев назвал это «решением, принятым в рамках политической цензуры», что привело к потере «значительной части» российской аудитории сайта.

С 2021 года власти Казахстана вынесли четыре предписания в адрес телеканала «Царьград» из-за «пропаганды экстремизма», три из них — 31 мая 2023 года. Последнее предписание касалось материала с заголовком «Казахские экстремисты терроризируют русских женщин».

Мустафаев призвал министра цифрового развития Рашада Набиева организовать мониторинг сайтов, «систематически распространяющих враждебную по отношению к Азербайджану пропаганду», и при необходимости ограничить их деятельность в стране.

На сайте «Царьграда» отмечается, что издание по-прежнему работает в Азербайджане. В редакции предположили, что сайт может быть заблокирован «какими-то определенными провайдерами» или Minval «просто врет своим подписчикам».

«Скорее всего, решение в отношении активности по «Царьграду» в Азербайджане принято. А для того, чтобы провести так называемую легализацию процесса, как говорят в спецслужбах, был подобран какой-то персонаж, у которого есть какая-то регалия», — считает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

В 2020 году видеохостинг YouTube заблокировал канал «Царьграда» на своей площадке из-за нарушений законодательства. Администрация платформы также блокировала каналы других российских государственных СМИ. В России блокировки признали незаконными, суд обязал Google снять ограничения. За каждый день неисполнения решения суда компания должна заплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей. Летом 2021 года «Царьград» отказался от мирового соглашения с Google по делу об удалении канала на YouTube.