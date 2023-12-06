Азербайджанская компания Palladium не занимается производством военной продукции в стране, поскольку находится в частном секторе. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать фотографии, размещенные в соцсетях украинского военкора Романа Бочкалы, на одной из которых он с национальным флагом в руках стоит внутри цеха с боеприпасами, а на двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды, предположительно, с символикой Palladium.

На публикацию украинского журналиста, в которой он анонсирует производство 122-мм боеприпасов для гаубицы Д-30 в одной из «стран-партнеров», днем 5 декабря обратил внимание спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Как заявили в Palladium, «фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенная в СМИ и социальных сетях, не имеет никакого отношения к нашей компании».

«Компания не занимается производством не только данного снаряда, а и никакого продукта военного назначения в Республике Азербайджан. Доводим до Вашего сведения, что согласно законодательству Республики Азербайджан, компании, которые находятся в частном секторе, не имеют права производства продукции военного назначения», — ответили в пресс-службе организации на запрос RTVI.

Представители Palladium добавили, что компания сохраняет нейтралитет в конфликте России и Украины.

Сообщения об оказании военной помощи Киеву также прокомментировали в агентстве по развитию медиа Азербайджана. Там заявили, что страна не производит артиллерийские снаряды для Вооруженных сил Украины, а снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет никакого отношения к республике.

«Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма», — сказано в публикации на сайте ведомства.

Роман Бочкала вечером 5 декабря удалил из телеграм-канала фото и видео из цеха с боеприпасами, однако аналогичная публикация все еще доступна в Facebook (принадлежит Meta*). Позднее журналист опубликовал пост, в котором заявил, что информация о производителе снарядов не является секретной.

«Так я вам скажу больше. Из этого тайны никто и не делал! И не делает. В тексте четко указана компания, которая является производителем продукции Lavr international-American Private Military Security Company (в удаленной публикации в телеграм-канале Бочкалы наименование этой компании не было указано, но отметка ее страницы есть в посте журналиста на Facebook. — Прим. RTVI). И этот месседж является согласованным! Компания эту информацию не скрывает, а более того — гордится!», — написал военкор.

Он добавил, что не секрет также и то, что в процессе производства оружия и боеприпасов для Украины задействовано много стран, но «их конечно никто называть не собирается».

*признана в России экстремистской и запрещена