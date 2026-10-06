Актеры Роберт Де Ниро и Марк Руффало резко раскритиковали президента США Дональда Трампа на акции Hands Off Our Vote («Руки прочь от нашего голоса»), прошедшей в Нью-Йорке. Де Ниро назвал президента «трусом» и использовал нецензурное оскорбление, а исполнитель роли Халка Руффало пообещал «превратиться» в своего персонажа. Подробности выступлений публикуют Entertainment Weekly и TheWrap.

Де Ниро обвинил Трампа в попытках лишить американцев политического голоса. Обращаясь к собравшимся, он назвал президента «трусом» и «куском экскрементов», после чего потребовал не вмешиваться в голосование. Зал поддержал актера возгласами и аплодисментами.

Основной политический призыв Де Ниро касался возвращения демократам контроля над обеими палатами Конгресса. Актер заявил, что поддержка избирателей позволит противникам администрации не просто выразить недовольство, а добиться смены расклада сил в Вашингтоне. Он последовательно призвал вернуть Палату представителей, Сенат и власть над будущим страны. Фрагмент выступления опубликовала The Economic Times.

Руффало также призвал сторонников демократов мобилизоваться перед промежуточными выборами 3 ноября. По его словам, задача — ограничить возможности Трампа проводить свою политику в оставшиеся два года президентского срока. Актер признал усталость противников администрации, но призвал их не прекращать борьбу.

Во время выступления из зала раздалось: «Скажи им, Халк!» Руффало рассмеялся и подхватил отсылку к своему персонажу из фильмов Marvel.

«Я превращусь в Халка. Вам не понравится, когда я злюсь», — ответил актер.

После этого Руффало напомнил, что продолжает играть супергероя. По описанию TheWrap, реплика стала ответом на выкрик зрителя во время эмоционального выступления о защите избирательных прав.

Акция была частью кампании движения Indivisible по защите голосования. Организаторы заявляют, что помогают избирателям добиваться доступа к участкам, учета бюллетеней и признания результатов. Помимо актеров, к мероприятию присоединились комик Мо Амер и представители общественных объединений. Выступления транслировались онлайн для аудитории по всей стране.