США готовы арендовать Зангезурский коридор на 100 лет, если это поможет установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил посол США в Турции Том Бэррэк, обратило внимание издание Middle East Eye.

Так называемый Зангезурский коридор — это проект транспортного пути через Сюникскую область Армении для соединения Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной Республикой. Маршрут стал «серьезным препятствием» на пути к установлению мира между странами, пишет Middle East Eye.

«Они [Армения и Азербайджан] спорят из-за 32 км дороги, но это не шутка. Это длится уже десятилетие — 32 км дороги. И вот приходит Америка и говорит: „Хорошо, мы возьмем это на себя. Дайте нам 32 км дороги в аренду на сто лет, и вы сможете поделить ее между собой“», — сказал Том Бэррэк на брифинге.

Как отмечает Middle East Eye, заявление американского дипломата — это первое официальное подтверждение того, что Вашингтон предложил Баку и Еревану в качестве нейтрального гаранта частную американскую компанию, которая может управлять Зангезурским коридором.

Источник издания сообщил, что первой с подобной идеей выступила Турция. Турецкие власти рассчитывают на то, что через Армению может пройти маршрут, соединяющий Турцию с Центральной Азией, добавляет портал.

«Впрочем, армянская сторона потребовала, чтобы компания работала и на нахичеванской стороне коридора, что было неприемлемо для Баку», — подчеркнул собеседник Middle East Eye.

Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения в марте, однако до сих пор его не подписали, поскольку Баку настаивает на выполнении двух условий: роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции. В основном законе Армении есть отсылка к Декларации о независимости от 1990 года, где говорится о Нагорном Карабахе как об армянской территории.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Абу-Даби 10 июля, где договорились продолжать мирный диалог. Источник ТАСС сообщил, что стороны намерены подписать мирный договор до конца этого года, хотя официально ни о каких сроках не говорилось.

Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказал RTVI, что выполнение Арменией требований Азербайджана в этом году «практически невозможно». Эксперт подчеркнул, что не представляет, чтобы в течение ближайших шести месяцев в Армении прошел референдум по изменению конституции.

По разным заявлениям Еревана, референдум может пройти либо в 2026-м (одновременно с парламентскими выборами), либо в 2027 году.