Власти Армении искусственно создают ситуацию выбора между движением в сторону Евросоюза и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье. <…> Мы убеждены в том, что если класть на чашу весов ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгодно для армян», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Армения уже давно фактически не принимает участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности выйти из ОДКБ «в случае необходимости». Таким образом он ответил на призыв представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна к более решительным шагам во время обсуждения «замораживания членства» в организации.

Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке пакета мер поддержки Еревана на фоне введенных Россией ограничений на ввоз ряда продуктов. В частности, она анонсировала предоставление более 50 млн евро в качестве «немедленной финансовой помощи».

Заявление главы ЕК прозвучало на фоне предупреждения российского вице-премьера Алексея Оверчука о прекращении финансовой поддержки Армении по линии ЕАЭС в случае победы «проевропейских сил» на парламентских выборах 7 июня.

По данным опросов, проведенных в Армении в преддверии голосования, лидером среди населения по популярности стала партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».