Япония из-за усиления Китая и занятости США на Ближнем Востоке продвигает трехкомпонентную стратегию нацбезопасности — так называемый «трезубец», пишет Bloomberg. Она предполагает наращивание собственного оборонного потенциала, выстраивание широкой сети региональных партнерств и углубление союза с Вашингтоном. По версии агентства, амбициозный разворот Токио грозят замедлить демографические и финансовые проблемы, а также растущее давление Пекина.

В статье отмечается, что оборонные расходы Японии выросли почти вдвое с 2022 года — с 1% до 2% ВВП, и этот процесс продолжится. По оценкам экспертов, к началу 2030-х годов Токио может выйти на уровень 3% ВВП и выше, что сделает японский военный бюджет третьим в мире после Китая и США.

Чтобы в этих условиях противостоять Пекину, Токио начал применять тактику «трезубца», пишет Bloomberg. Первый его «зубец» — наращивание военной мощи.

Сейчас японские силы самообороны получают дальнобойные ракеты, ударные подводные лодки, беспилотники, а министр обороны Синдзиро Коидзуми и другие высокопоставленные чиновники допускали даже строительство атомных подводных лодок, что могло бы со временем подтолкнуть страну к отказу от так называемого «ядерного табу».

Второй «зубец» — многоуровневое партнерство с другими странами против усиливающегося Китая. Токио выстраивает разветвленную сеть партнерств, например, с Австралией и Филиппинами, с которыми укрепляется военное сотрудничество.

В апреле Япония сняла большинство ограничений на экспорт вооружений и начала заключать сделки на поставку ракет и фрегатов партнерам в регионе. Новая стратегия национальной безопасности, которую японским властям еще предстоит одобрить, закрепит концепцию «коллективной автономии» — идею о том, что Япония способна противостоять враждебным державам лишь в тесном взаимодействии с расширяющимся кругом союзников.

Кроме того, Токио активен в «Четверке» — неформальном объединении Австралии, Индии, Японии и США, — а также поддерживает нормализацию отношений с Южной Кореей и выделяет средства Малайзии и Таиланду, чтобы экономические трудности не открыли этим странам путь к усилению китайского влияния.

Третий «зубец» — удержание США в регионе. Токио обеспокоен тем, что Вашингтон сейчас занят на Ближнем Востоке, и хотел бы видеть в американской стороне более надежного партнера.

Одним из проявлений таких сомнений, уточняет агентство, стало то, что на майском форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Коидзуми публично попросил главу Пентагона Пита Хегсета подтвердить неизменную приверженность Вашингтона безопасности в Тихоокеанском регионе — и получил такое подтверждение.

Кроме того, ранее премьер-министр Санаэ Такаити и Дональд Трамп провозгласили «новую золотую эру» двустороннего союза. Интенсивность совместных учений растет, обе стороны работают над созданием единой командной архитектуры и оперативной совместимости. Позиция Токио в этом направлении проста, отмечает Bloomberg: сейчас нет никакой альтернативы сдерживанию Китая, кроме США.

В этих условиях, по оценке агентства, Токио стремится как можно крепче привязать Вашингтон к региону и одновременно, не афишируя этого, готовится к сценарию, при котором Белый дом все же может перестать помогать союзнику.

Поводов для тревоги у японских стратегов достаточно. Во время второго срока президента Дональда Трампа США неприятно встревожили союзников тарифами, двусмысленными заявлениями по Тайваню и дипломатическим потеплением в отношениях с Китаем.

Кроме того, война против Ирана истощила американские запасы вооружений, отвлекла силы из Тихоокеанского региона и задержала поставки Японии крылатых ракет Tomahawk до 2029 года.

Помимо этого, Пекин обвинял Токио в «новом милитаризме». Коидзуми на форуме в Сингапуре отверг эти обвинения: «Есть страна с огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. У Японии нет ни того, ни другого, и при этом именно Японию называют представителем “нового милитаризма”. Разве это не странно?». При этом японский министр подчеркнул, что страна готова к диалогу.

Японо-китайские отношения обострились в прошлом году. После ноябрьского заявления премьера Такаити о том, что блокада Тайваня затронет жизнеобеспечение Японии и может вынудить Токио вмешаться, Китай ввел экономические ограничения против японской промышленности.

Помимо этого, генеральный консул Китая в Осаке опубликовал в социальных сетях угрозу в адрес премьер-министра, но запись быстро удалили. На этом фоне усилилась военная активность КНР: в прошлом году впервые в истории два китайских авианосца действовали за пределами Первой цепи островов — дуги, простирающейся от Японии на юг до Индонезии.

Однако, уточняет Bloomberg, реализации стратегии Японии могут помешать несколько факторов:

финансовый : у правительства нет внятного ответа на вопрос, как оплачивать наращивание обороны на фоне снижения налога на потребление и энергетических субсидий, — рынок облигаций может отреагировать резким ростом доходностей и затормозить программу на полпути;

: у правительства нет внятного ответа на вопрос, как оплачивать наращивание обороны на фоне снижения налога на потребление и энергетических субсидий, — рынок облигаций может отреагировать резким ростом доходностей и затормозить программу на полпути; бюрократический : закрытые ведомственные вертикали тормозят решения в области экономической безопасности;

: закрытые ведомственные вертикали тормозят решения в области экономической безопасности; демографический: коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,1 ребенка на женщину, население резко сокращается, а однородное общество без устоявшейся культуры ассимиляции с трудом интегрирует мигрантов. Иными словами, армии скоро будет не хватать людей, говорится в статье.

Таким образом, отмечает Bloomberg, в краткосрочной перспективе Япония уверенно набирает геополитический вес, а в долгосрочной ее будущее определит то, успеет ли «трезубец» сработать раньше, чем время и демография возьмут свое.