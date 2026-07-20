Евросоюз ищет выход из тупика, в котором страны блока оказались из-за разногласий по поводу нового раунда санкций против России. Рассматриваются три варианта решения проблемы, в том числе отмена всего пакета мер. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласование 21-го пакета ограничений против России застопорилось из-за того, что Греция отказалась поддержать запрет европейским компаниям на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

По данным Bloomberg, в ЕС обсуждаются такие варианты, как введение двухлетнего переходного периода до вступления новых санкций в силу, отказ от конкретной меры или отмена всего пакета ограничений. ЕС также рассматривал в качестве компромисса возможность продления действующих контрактов.

В качестве крайней меры ЕС может предложить Греции исключение, рассказали Politico два дипломата. Однако это может «послать неверный сигнал» другим странам, которые уже экономически пострадали из-за антироссийских санкций, отметил один из собеседников газеты.

«Мы пытаемся найти выход из ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересами», — сказал другой источник издания.

Греция требует от Еврокомиссии доказать, что запрет на транспортировку СПГ нанесет больше ущерба России, чем Афинам, и не приведет к тому, что греческие судоходные компании будут вытеснены конкурентами из третьих стран, сообщил Politico высокопоставленный греческий чиновник.

Евросоюз продолжает обсуждать 21-й пакет санкций против России, и Еврокомиссия надеется на его скорейшее принятие, сообщила на брифинге 20 июля пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.

The Financial Times ранее писала со ссылкой на источники, что, помимо Греции, возражения по поводу отдельных санкций против России высказывали Германия, Италия, Португалия и Франция. В частности, не были поддержаны планы ограничить импорт некоторых видов российской рыбы и запретить въезд в ЕС бывшим участникам СВО.

Послы ЕС соберутся на новое обсуждение в среду, 22 июля.