Официальный мышелов Даунинг-стрит, 10, кот Ларри саркастически приветствовал официальное назначение Энди Бёрнема новым премьер-министром Великобритании. Ларри объявил, что обновил свой профиль — в который раз.

«Обновил свой профиль. Опять», — говорится на страничке Ларри в соцсети Х.

Новому постояльцу уже даны распоряжения по поводу гастрономических предпочтений мистера Ларри.

«Ларри изволит завтракать в 9:00, получать второй завтрак в 10:30, обедать — в полдень, не говоря уже о том, чтобы плотно перекусывать в промежутках. Остальная работа — сущие пустяки», — так подписано совместное фото уходящего премьер-министра Стармера и его преемника Бёрнема.

Когда в октябре 2022 года премьером стал один из самых богатый людей королевства Риши Сунак, кот не удержался от едкого замечания, что, наконец-то, в его меню появятся икра и лобстеры.

За последние 15 лет мышелов-долгожитель меняет уже шестого сожителя. К слову, Ларри всегда недоволен, когда того или иного премьер называют его «хозяином». «Я не кот Бориса Джонсона!» — возмущался он в свое время.

С февраля 2011-го резиденцию вместе с Ларри делили консерваторы Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и лейборист Кир Стармер.