Отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера прокомментировал официальный мышелов Даунинг-стрит, 10 кот Ларри. За 15 лет он меняет уже шестого соседа по резиденции.

«Я принял отставку Кира Стармера с поста моего главного слуги и пригласил Энди Бернема изложить детали того, сколько приемов пищи в день он изволит мне обеспечить», — сообщил Ларри в своем аккаунте в соцсети X.

С февраля 2011 года резиденцию премьер-министра Великобритании вместе с Ларри делили Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак (все — консерваторы) и лейборист Кир Стармер.

Как всегда подчеркивал Ларри, все премьеры его Величества — не хозяева ему, но в лучшем случае — сожители, а уж если говорить начистоту — слуги. Особенно главному мышелову Даунинг-стрит не нравилось, когда всякие невежды его называли «котом Бориса Джонсона».

«Как и все премьеры, он лишь временный резидент Даунинг-стрит, а я живу тут постоянно. Когда он в конце концов уйдет, я останусь», — настаивал Ларри — и был прав.

Когда в резиденцию пришел финансист Сунак, кот выразил надежду, что в его меню появятся, наконец, икра и лобстеры.