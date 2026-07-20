Йеменские хуситы приступают к морской блокаде Саудовской Аравии, сообщил военный представитель группировки Яхья Сари, передает Reuters. В его обращении говорится, что блокада основана на принципе «око за око».

«Мы объявляем о морской блокаде против преступного саудовского врага <…>. Решение вступает в силу незамедлительно с момента обнародования этого заявления», — сказал Сари.

Блокада стала ответом на «несправедливую и угнетающую осаду нашего дорогого народа со стороны Саудовской Аравии на протяжении почти 12 лет, разграбление наших ресурсов и введение всеобъемлющей блокады наших портов и аэропортов по суше, морю и воздуху», сказано в обращении.

В заявлении подчеркивается, что группировка готова ко всем вариантам развития событий и оставляет за собой право на жесткий ответ в случае эскалации со стороны Эр-Рияда.

Сари указал, что блокада портов в Йемене и недавняя атака на аэропорт в Сане не могут остаться без ответа.

«Йеменцы имеют полное право сопротивляться этой незаконной осаде и агрессии всеми доступными средствами», — заявил он.

На прошлой неделе хуситы сообщили, что нанесли удары по аэропорту Абха в Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта Саны. Власти Йемена заявили, что удар по контролируемому группировкой аэропорту был нанесен, чтобы не допустить посадки иранского самолета с делегацией хуситов, который летел из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи.

По утверждению хуситов, действия Эр-Рияда «положили конец этапу деэскалации». Как уточняет Reuters, было нарушено негласное перемирие между саудитами и йеменской группировкой, действовавшее с марта 2022 года.

Ранее лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что Саудовская Аравия сотрудничает с США, Израилем и Великобританией, а также агрессивно настроена в отношении Йемена. Он пригрозил ударами по нефтяным и другим жизненно важным объектам королевства в случае эскалации со стороны Эр-Рияда.

Напряженность между Саудовской Аравией и хуситами обострилась на фоне эскалации конфликта США и Ирана.