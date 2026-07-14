Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный и беспилотный удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии после атаки по международному аэропорту Саны, сообщает Al Jazeera. Власти Йемена утверждают, что удар по контролируемому хуситами аэропорту был нанесен, чтобы не допустить посадки иранского самолета, который, по их версии, нарушал суверенитет страны.

По данным Минобороны Йемена, целью удара стала взлетно-посадочная полоса аэропорта Саны. Ведомство заявило, что правительственные силы будут «всеми доступными средствами» реагировать на полеты враждебных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны, и возложило ответственность за произошедшее на Иран. Позже представитель вооруженных сил сообщил, что самолет в итоге приземлился в аэропорту Ходейды, который также находится под контролем хуситов.

Хуситы, в свою очередь, обвинили Саудовскую Аравию в бомбардировке аэропорта Саны, назвали произошедшее «вопиющей агрессией» и заявили, что период деэскалации завершен. Представитель военного крыла движения Яхья Сари сообщил, что целью ответной атаки стал международный аэропорт Абха, пишет Reuters. Саудовская коалиция заявила, что ракеты, выпущенные в сторону южных районов королевства, были перехвачены.

Это первая атака, ответственность за которую хуситы взяли на себя в отношении Саудовской Аравии с момента вступления в силу неофициального перемирия в марте 2022 года. После удара по Сане движение также призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии до снятия, как они утверждают, «осады» аэропорта йеменской столицы.