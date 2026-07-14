Вооруженные силы США в ночь на вторник нанесли новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), пятичасовая операция затронула цели в Бушире, Чехбехаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в порту Бендер-Аббас. По данным командования, удары были направлены на ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческое судоходство. Для поражения целей использовались высокоточные боеприпасы, в том числе против систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является уничтожение военного потенциала Ирана в районе Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон рассчитывает в итоге взять пролив под контроль. При этом нынешний этап противостояния американский лидер назвал «небольшой перестрелкой», добавив, что у Ирана «остались незначительные военные возможности» и США продолжат наносить удары.

В интервью радиоведущему Хью Хьюитту Трамп также допустил, что в ближайшее время США могут атаковать предполагаемый иранский подземный ядерный комплекс под горой Пикакс. По его словам, Вашингтон не фиксирует активности на объекте, однако считает его потенциальной целью. Ранее Fox News со ссылкой на исследование Института науки и международной безопасности сообщал, что под горой Пикакс строится запасной подземный объект по обогащению урана.

Государственный телеканал IRIB передал заявление ВМС Ирана о нанесении удара крылатой ракетой по американскому военному кораблю в ответ на действия США. Ранее иранская армия также сообщила о запуске беспилотников по американским объектам в Кувейте. Кроме того, Министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран атаковал крылатыми ракетами два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. По данным ведомства, один член экипажа погиб, восемь получили ранения, а на судах возникли пожары, которые впоследствии удалось потушить.