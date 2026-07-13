Протокол на политика Бориса Надеждина составили без просмотра материала, из-за которого он был задержан: у полиции не оказалось VPN, чтобы открыть видеоролик. Об этом RTVI сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

Из-за этого, по его словам, сложилась «юридически странная ситуация», в которой Надеждин не имел технической возможности просмотреть материалы, из-за которых на него составили протокол, а сотрудники правоохранительных органов не могли их ему продемонстрировать.

«Долго не могли подтвердить сам факт задержания и наличие у него необходимости в адвокате. Позже выяснилось, что ему вменяют административное правонарушение из за какого-то материала в YouTube/Telegram, но ни защита, ни сотрудники, ни сам Борис Борисович не имели технической возможности это увидеть/посмотреть — у него не было телефона, VPN-доступа нет. Протокол составили фактически без просмотра материала и даже оперируют ссылками, которые невозможно проверить», — рассказал защитник Надеждина.

Он предположил, что дело против Надеждина «связано со сбором подписей и возможным интересом к выборам» в девятый созыв Госдумы.

По ст. 20.3 КоАП, которую вменяют политику, предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток. С учетом инвалидности второй группы Надеждин надеется на мягкое решение.

«В планах — добиваться освобождения и оспаривания процедур, хотя основной расчет — на оправдание», — добавил Трунин.

Он охарактеризовал задержание политика как «незаконное», а действия сотрудников полиции — как «чрезмерные».

Фото протокола Надеждин выкладывал у себя в телеграм-канале. Из документа следует, что ему вменили сделанную в 2023 году публикацию ссылки на YouTube-видео признанной иноагентом Эльвиры Вихаревой «Кандидат против Путина 2024», где демонстрируется снимок ныне покойного оппозиционера Алексея Навального.

Из постов Надеждина следует, что после задержания и составления протокола ему сообщили, что сразу же повезут в суд для вынесения решениия, но потом заставили ждать два часа и в итоге отпустили с подпиской о явке по повестке на слушание в пятницу.

В прошлую пятницу Минюст России внес Надеждина в реестр иноагентов, объяснив это тем, что он создавал и транслировал контент других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о действиях властей и ЦИК, а также побуждал россиян к участию в несогласованных акциях.

После этого в эфире программы «Большой Ньюзток» на RTVI Надеждин отметил, что это первый случай, когда участника действующей избирательной кампании признают иноагентом. Он также выразил уверенность в том, что его внесли в реестр, чтобы отстранить от участия в думских выборах.

В 2024 году Надеждин пытался стать кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», но ЦИК признал часть собранных в его поддержку подписей недействительными и отказал в регистрации. Уже тогда активист Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать политика иноагентом.

Надеждин пытался оспорить отказ в регистрации через суд, но его жалоба не была удовлетворена. В 2025 году «Гражданскую инициативу» ликвидировали по иску Минюста.