Минюст России внес политика Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов — соответствующая запись появилась в перечне ведомства 10 июля.

Сам Надеждин* в эфире программы «Большой Ньюзток» на RTVI назвал это первым в истории России случаем, когда иноагентом признали человека, который уже ведет избирательную кампанию.

«Очевидно, наше начальство просто испугалось того, что опять выстроится очередь, как в 24-м году, когда я в президенты пошёл. И в этой ситуации решило не заморачиваться, а просто лишить Надеждина* права участвовать в выборах, в которых я уже участвую», — заявил политик в эфире RTVI.

В своем телеграм-канале он написал, что решение принималось в Кремле и напрямую связано с предстоящими выборами в Госдуму девятого созыва, которые пройдут 18—20 сентября 2026 года.

По версии Минюста, Надеждин* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и об избирательной системе страны, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Также в список иноагентов 10 июля попали связанное с политиком объединение «Штаб кандидатов», живущая в эмиграции журналистка Екатерина Воропай и предприниматель Тимофей Рогожин*.

Бывшая партия Надеждина* «Гражданская инициатива» была ликвидирована по иску Минюста в июне 2025 года. Ранее именно она выдвинула его кандидатом на президентские выборы 2024 года. В январе того года в Кремле заявили, что не рассматривают Надеждина* как соперника, а в феврале Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом, сославшись на большой процент недействительных подписей.

Тогда же, в январе 2024 года, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбой признать Надеждина* иноагентом. Свое обращение общественник мотивировал тем, что политик собирался идти на выборы «как принципиальный противник политики действующего президента» Владимира Путина.

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов