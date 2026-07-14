Законопроект о праве правительства РФ устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо сроком на три месяца разработали депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и Юрием Афониным, передает корреспондент RTVI.

«Сейчас у властей фактически нет законодательного основания для регулирования топливных цен. Наш законопроект создает такое основание, наделяя правительство правом устанавливать на срок до 90 дней предельно допустимые розничные цены на моторное топливо и другие продукты нефтепереработки. Речь идет и о бензине, и о дизельном топливе, и об авиационном керосине», — сказал RTVI Афонин.

Нынешняя ситуация с топливом требует комплексной реакции со стороны государства, и для преодоления кризиса нужно реализовать большой перечень мер — от экономических до военно-технических, отметил парламентарий.

«Среди прочего совершенно необходимо пресечь попытки некоторых бизнес-структур наживаться на этой проблеме. Сегодня на части заправок цены увеличили просто в разы, что выглядит абсолютно неадекватным и вызывает справедливое возмущение наших граждан. Поскольку стоимость топлива заложена в цену почти каждого товара, такие действия толкают вверх все цены в стране», — заявил Афонин.

Принятие закона позволит стабилизировать розничные цены на топливо и отсечь от этого рынка спекулянтов, провоцирующих в том числе искусственный дефицит, чтобы люди соглашались покупать бензин в два-три раза дороже его реальной стоимости, добавил депутат.

Законопроект будет внесен в Госдуму 14 июля, сообщили RTVI в КПРФ.

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