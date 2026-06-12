США решили значительно сократить количество боевых самолетов и военных кораблей, находящихся в Европе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников и документ, направленный союзникам Вашингтона в начале июня.

Согласно документу, планируемые сокращения включают пять ключевых направлений:

число истребителей F-16 и F-15E, размещенных в Европе, уменьшится примерно со 150 до 100;

количество самолетов морской разведки сократится с 26 до 15;

все восемь самолетов-заправщиков будут выведены;

на другие направления перебрасываются подводная лодка с ракетным вооружением и авианосец, а вместе с ними — несколько боевых кораблей и десятки самолетов авианосной группы;

одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, ранее выделенных для обороны Европы, также перераспределяется в другой регион.

Пентагон отказался комментировать конкретные цифры, сославшись на общее заявление Европейского командования о намерении пересмотреть обязательства в регионе.

«В модели сил НАТО сложилась нездоровая зависимость от американских войск. Президент [США Дональд] Трамп, министр [обороны США Пит] Хегсет и другие ясно дали понять, что это необходимо изменить, — и это изменится», — заявил командующий Европейским командованием Пентагона генерал Алексус Гринкевич в начале июня. По его словам, это необходимо в связи с риском одновременного возникновения конфликтов на разных направлениях.

Пентагон публично не назвал сроки вывода боевой техники, однако американские официальные лица дали понять союзникам, что сокращение произойдет значительно раньше, чем те рассчитывали. При этом Вашингтон открыто говорит о военном развороте в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

В конце мая газета Politico сообщала, что советник Пентагона Александр Велес-Грин уведомил союзников о планах Вашингтона на закрытом совещании директоров по политике стран НАТО. Тогда же государственный секретарь Марко Рубио на встрече с министрами иностранных дел альянса подтвердил, что вывод войск и техники будет продолжен.

«Всем в альянсе хорошо известно, что американское военное присутствие в Европе будет скорректировано — эта работа уже велась и осуществляется в координации с союзниками. Я не говорю, что они будут в восторге, но они, безусловно, в курсе», — сказал Рубио журналистам в шведском Хельсингборге.

Что это значит для Европы

Сокращения ограничат возможности НАТО в области дальней разведки, а также способность наносить удары крылатыми ракетами Tomahawk по целям на территории России в случае возможного конфликта с Москвой, уточняет NYT. Хотя у европейских стран есть аналогичные ракетные комплексы, эксперты указывают: в руках США они служат более весомым сдерживающим фактором, поскольку европейские страны могут быть осторожнее в решении об их применении.

«Каждое из этих сокращений можно компенсировать по отдельности, но вместе они означают значительное изменение военной позиции и создают проблемы для европейской готовности к сдерживанию по всему спектру угроз», — сказал Джузеппе Спатафора из французского Института исследований безопасности Европейского союза.

Свою озабоченность выразил и немецкий депутат Антон Хофрайтер. «Главная проблема НАТО состоит в том, что, пока Трамп является президентом, не осталось никакой уверенности в том, что США придут на помощь европейцам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Последствия сокращения американского военного присутствия отчасти смягчит то, что европейские лидеры уже занялись перевооружением, осознав, что зависимость от США необходимо снижать, говорится в статье.

При этом координация дается альянсу непросто: в четверг в отставку подал министр обороны Великобритании Джон Хили, обвинив правительство в недостаточном финансировании армии. Во вторник Германия подтвердила выход из совместного с Францией и Испанией проекта по созданию нового истребителя. Кроме того, страны Европы опасаются столкновения с Россией.

Представитель НАТО Элисон Харт в комментарии Politico признала, что «в альянсе сложилась чрезмерная зависимость от американских сил и возможностей», однако добавила: «По мере того как Европа и Канада наращивают оборонные расходы и развивают собственный потенциал, ответственность может распределяться более равномерно».