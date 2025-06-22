США в ночь на 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это был первый массированный удар США по Ирану с 1979 года. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении основных объектов Ирана по обогащению урана и пригрозил более мощными ударами в случае ответных действий со стороны Тегерана. Подробности — в материале RTVI.

Авиаудары, направленные на ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан, стали первым случаем прямого военного нападения США на Иран с начала обострения ирано-израильского конфликта 13 июня, отмечает NBC News.

«Би-би-си» добавляет, что бомбардировка стала первым случаем после Иранской революции 1979 года, когда США нанесли удары по объектам внутри страны.

По данным Fox News, на объект в Фордо было сброшено шесть бункерных бомб, по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет «Томагавк».

Reuters утверждает, что в ударах участвовали американские бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, способные нести высокоточные управляемые противобункерные бомбы GBU-57A.

Трамп пригрозил еще более мощными ударами

Президент США сначала сообщил об «очень успешной атаке» на иранские ядерные объекты в своей соцсети Truth Social, а затем выступил с обращением к нации в присутствии вице-президента Джея Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио.

Целью США было «уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире», заявил Трамп в своем выступлении.

«Я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью и бесповоротно уничтожены. Иран, главный хулиган Ближнего Востока, должен теперь заключить мир. Если он этого не сделает, следующие атаки будут гораздо масштабнее и их будет гораздо легче совершить», — сказал президент США.

Трамп поблагодарил в своей речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что они «работали как команда», а также израильских и американских военных. Он добавил, что операций, подобной нынешней, «мир не видел уже много-много десятилетий».

«Учитывая все сказанное, так продолжаться не может. Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, которой мы были свидетелями за последние восемь дней», — пригрозил Трамп.

Он отметил, что в Иране осталось «еще много целей», и заявил, что большинство из них могут быть устранены «за считаные минуты».

«Сегодняшняя атака была самой сложной из всех, и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством», — подчеркнул глава Белого дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Трампа в своем обращении, заявив, что его «смелое решение нацелить на ядерные объекты Ирана всю устрашающую и справедливую мощь Соединенных Штатов изменит историю».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Трампа нанести удар по Ирану «историческим». Разрешение Тегерану получить ядерное оружие «поставит под угрозу Израиль, страны региона и интересы национальной безопасности самих Соединенных Штатов», отметил он.

Реакция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х назвал атаки США «возмутительными и имеющими непреходящие последствия». Он предупредил, что Иран оставляется за собой «все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа» в соответствии с Уставом ООН и правом страны на самооборону.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, но не уточнила, какой ущерб им был нанесен. В ОАЭИ заявили, что атаки противоречат международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на действия США, развитие атомной промышленности в Иране не остановится, добавили в организации.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США «серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности». Тегеран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН и призвал осудить удары США по его ядерным объектам.

Иранский депутат Манан Раиси, представляющий город Кум вблизи Фордо, заявил, что атака США на объект была «довольно поверхностной» и не нанесла ему серьезного ущерба, передает Al Mayadeen. Большинство пострадавших участков находились над землей и могут быть полностью восстановлены, сообщил он.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате ударов были повреждены только входные и выходные туннели в Фордо, а не сам объект.

Штаб по управлению кризисными ситуациями в провинции Кум заверил, что жителям города и прилегающих районов ничего не угрожает.

Национальный центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что признаков загрязнения на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане не выявлено, ситуация находится под контролем.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не высказывался относительно американских атак.

МАГАТЭ отчиталось в соцсети Х, что после ударов на иранские ядерные объекты превышения радиации за их пределами не выявлено. 23 июня МАГАТЭ созывает экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана, сообщил глава организации Рафаэль Гросси.