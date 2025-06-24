Израиль превзошел свои цели в операции «Восстающий лев» против Ирана и согласился заключить перемирие с Ираном, передает Ynet заявление израильского правительства. Ранее об аналогичном решении объявил Тегеран.

В заявлении израильского правительства отмечается, что страна «получила полный контроль над небом Тегерана, нанесла серьезный удар по военной верхушке и уничтожила десятки основных правительственных целей Ирана».

«Израиль достиг всех своих целей <…> и даже больше», — говорится в сообщении. Правительство добавляет, что в операции «Восстающий лев» страна достигла «огромных исторических достижений и поставило себя в один ряд с мировыми государствами». Произошедшее, по мнению израильских властей, — успех для народа и военнослужащих Израиля, которые обеспечили «вечность [страны]».

Среди прочего, Иерусалим поблагодарил Вашингтон и американского президента Дональда Трампа за поддержку и «участие в устранении иранской ядерной угрозы».

«Учитывая <…> полную координацию с президентом Трампом, Израиль согласился с предложением президента о двустороннем прекращении огня», — отмечает правительство страны.

Вместе с тем Израиль подчеркивает, что будет решительно реагировать на любые нарушения условий перемирия.

Ранее прекращение огня подтвердил Тегеран, сообщение об этом опубликовал телеканал Press TV. В посте говорится, что этот режим наступил после четырех волн иранских нападений на израильские территории.

«Вечное» перемирие

В ночь на 24 июня президент США в соцсети Truth Social написал, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. Американский лидер подробно изложил план перемирия — он писал, что через 6 часов военные действия будут остановлены на 12 часов, а после «война будет считаться завершенной».

Позже Трамп отметил, что Иран и Израиль «пришли к нему почти одновременно» с просьбой о мире.

«Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем», — написал президент США в Truth Social.

По его мнению, странам «есть, что потерять», если они откажутся от мирного соглашения.

Незадолго до начала перемирия Иран выпустил по Израилю 20 баллистических ракет в шести залпах. Под удар попал семиэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева на юге страны. Телеканал N12 сообщает, что пять человек погибли, еще 26 были ранены. Израиль, в свою очередь, заявлял об ударах по ракетным установкам в Иране.

В 8:08 мск Трамп опубликовал в Truth Social новый пост, в котором заявил, что прекращение огня вступило в силу. «Пожалуйста, не нарушайте его», — призвал американский лидер.

В интервью NBC News Трамп сказал, что перемирие между Израилем и Ираном продлится «вечно». «Я не верю, что они когда-либо снова будут вести огонь против друг друга», — отметил президент. Он также назвал этот день «великим день для Америки и Ближнего Востока. «Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, и становилось только хуже», — добавил Трамп.