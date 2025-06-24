Президент США Дональд Трамп в интервью корреспонденту NBC News Ямиче Альсиндор сказал, что перемирие между Израилем и Ираном продлится «вечно».

«Я думаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — цитирует Альсиндор слова главы государства в соцсети X.

Трамп ответил утвердительно на вопрос, закончилась ли война.

«Я не верю, что они когда-либо снова будут вести огонь против друг друга», — отметил президент.

Он также назвал этот день «великим день для Америки и Ближнего Востока. «Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, и становилось только хуже», — добавил Трамп.

В ночь на 24 июня президент США в соцсети Truth Social написал, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. По его словам, через 6 часов военные действия будут остановлены на 12 часов, а после «война будет считаться завершенной».

«Я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать “12-дневной войной”», — заявил Трамп отметив, что конфликт мог затянуться на годы и «разрушить весь Ближний Восток».

Позже американский лидер отметил, что Иран и Израиль «пришли к нему почти одновременно» с просьбой о мире. «Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем», — написал президент США в Truth Social.

По его мнению, Ирану и Израилю «есть, что потерять», если они откажутся от мирного соглашения.