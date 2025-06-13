После массированной атаки Израиля на Иран и ответного обстрела еврейского государства регион оказался на пороге войны. При этом в ливанской шиитской группировке «Хезболла», которую называют «иранскими прокси», уже завили, что не намерены втягиваться в противостояние с израильтянами, хотя и считают их врагами. Какие возможные союзники есть у сторон — в материале RTVI.

Израиль: не только Запад

На стороне Израиля — США и Великобритания.

Вооруженные силы этих двух стран отразили часть ракет и беспилотников, которые Иран запустил по Израилю в 2024 году. Правда, в Лондоне уточнили, что два истребителя Королевских ВВС и самолет-заправщик хотя и приняли участие в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию, однако не поразили ни одну цель.

The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщила утром 13 июня, что «в настоящее время Великобритания не оказывает поддержки Израилю». Премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер призвал обе стороны «проявить сдержанность и вернуться к дипломатии».

Sky News уточняет, что «британские военные самолеты сейчас не участвуют в защите неба Израиля, но это может измениться по мере развития ситуации».

Как напоминает Bloomberg, американские военные объявили об усилении своего присутствия на Ближнем Востоке, направив в регион дополнительные корабли, истребители и средства противоракетной обороны.

Также Израиль оказывает военную и технологическую поддержку израильтянам. Так, Израиль стал единственным государством на Ближнем Востоке, которое купило у корпорации Lockheed Martin реактивный истребитель-невидимку F-35 — самую дорогостоящую систему вооружения в истории.

При этом президент США Дональд Трамп до последнего делал ставку на дипломатическое решение и призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану. Однако саму атаку он назвал «превосходной» и пообещал иранцам «еще много всего».

Арабские страны предсказуемо выступили с осуждением Израиля. При этом самолеты и системы ПВО Королевских ВВС Иордании перехватили несколько иранских ракет и беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны. Впрочем, это было сделано не для защиты израильтян, с которыми Амман нормализовал отношения еще в 1994 году, а в интересах собственной безопасности.

«Многие страны региона оказались бы в сложном положении [в случае полномасштабной войны между Израилем и Ираном]. В 2020 году четыре арабские страны Персидского залива заключили мирные соглашения с Израилем в рамках так называемых «соглашений Авраама» (мирные договоры с Израилем подписали три страны региона — ОАЭ, Бахрейн и Марокко, в 2021 году процесс нормализации отношений с Израилем начал Судан, но не завершил процесс. — Прим.RTVI), отчасти объединенные недоверием к Ирану. Но они также стремятся наладить отношения с Тегераном, поскольку сосредоточены на экономическом росте у себя дома», — напоминает Bloomberg.

Суннитская Саудовская Аравия восстановила дипломатические отношения c шиитским Ираном в 2023 году после семилетнего перерыва. При этом Эр-Рияд изучал возможность нормализации отношений и с Израилем в рамках более широкой сделки, надеясь получить гарантии безопасности со стороны США.

«Вероятно, Саудовская Аравия постарается избежать втягивания в конфликт. Маловероятно, что какое-либо арабское государство встанет на сторону Израиля в случае открытой конфронтации с такой же мусульманской страной, не говоря уже о такой могущественной, как Иран. Тем не менее израильский удар по Ирану может потребовать от них лишь молчаливого согласия на пролет израильских самолетов через их воздушное пространство», — заключает Blooberg.

Иран: наедине с хуситами

Среди главных союзников Ирана — шиитские ополченцы в Ливане, Йемене и Ираке, которых Тегеран, как считается, поддерживает деньгами, оружием и обучением.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» долгое время считалась самым сильным из них. Но ее столкновения с Израилем с начала войны в Газе, в том числе наземное вторжение израильтян в Ливан, серьезно ослабили потенциал «Хезболлы». Были уничтожены ее руководство и значительная часть ракетного арсенала.

Высокопоставленный источник в ливанской группировке уже заявил агентству Reuters, что она, конечно же, осуждает нападение Израиля на Иран, однако «не будет в одностороннем порядке атаковать Израиль в поддержку Тегерана».

«»Хезболла» не начнет свою собственную атаку на Израиль в отместку за израильские удары», — заявил чиновник.

Также Тегеран потерял своего единственного ближневосточного союзника на государственном уровне — Сирию — после свержения президента Башара Асада в декабре 2024 года.

Как передает портал Shafaq News, глава иракской шиитской исламистской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр обвинил «сионистов» в переходе за «красные линии». В то же время он призвал власти Ирака не вмешиваться в конфликт и «не внимать наглым голосам», призывающим к конфронтации.

«Ираку и его народу не нужны новые войны», — заявил ас-Садр.

А вот йеменские повстанцы-хуситы, вероятно, захотят принять участие в войне между Израилем и Ираном, предполагает Bloomberg.

С начала войны между Израилем и ХАМАС хуситы обстреливают Израиль баллистическими ракетами и беспилотниками, а также нападают на торговые суда в Красном море.

В июле 2024 года беспилотник хуситов ударил по зданию в центре Тель-Авива, тогда один человек погиб и несколько были ранены — это была первая смертоносная атака такого рода на территории Израиля. В мае 2025 года баллистическая ракета хуситов попала в район главного аэропорта Израиля Бен Гурион, что вызывало сбой в авиасообщении.