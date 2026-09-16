Демократы в Палате представителей США направили официальные запросы Белому дому и сыну президента Дональду Трампу-младшему из-за свадебных торжеств, оплаченных близким к президенту РФ бизнесменом Умаром Кремлевым. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письма конгрессмена Роберта Гарсиа.

Гарсиа — старший представитель Демократической партии в профильном комитете Палаты представителей по надзору и государственной реформе. Вчера он отправил письма главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и самому Трампу-младшему.

В обращении к Уайлс конгрессмен выразил обеспокоенность «любой возможной иностранной вовлеченностью» в отношениях между сыном президента и российским предпринимателем Умаром Кремлевым. Гарсиа запросил у Белого дома документы, записи и переписку, касающиеся контактов администрации, Трампа-младшего и Кремлева.

В письме самому Трампу-младшему конгрессмен указал, что связи с человеком, которого тот сам называл «дорогим другом», могут оказаться самым серьезным обвинением против него на сегодняшний день.

«Для сына президента США Дональда Трампа и крупного инвестора нескольких компаний с масштабными контрактами с министерством обороны любые видимые связи с членами окружения президента России Владимира Путина поднимают серьезные вопросы о коррупционных схемах и проникновении иностранной разведки в семью президента», — написал Гарсиа.

Конгрессмен потребовал к 28 сентября раскрыть все даты контактов Трампа-младшего с Кремлевым, переписку с Белым домом по этому поводу, финансовые детали покупок, сделанных иностранными гражданами к свадьбе, полный перечень подарков от иностранцев и список гостей торжеств.

Также Гарсиа спросил, получал ли Трамп-младший предупреждение о связях Кремлева с властями России, раскрывал ли сам он оборонным подрядчикам факт своих дружеских отношений с российским бизнесменом и имеет ли действующий допуск к секретной информации.

В пресс-релизе комитета Гарсиа высказался о ситуации еще резче.

«Это просто поразительно. <…> Не потому ли президент Трамп пропустил свадьбу собственного сына? Демократы в комитете по надзору расследуют это и немедленно требуют ответов», — заявил демократ.

Он также написал в социальной сети X, что хочет получить ответ на вопрос, что Кремлев якобы получил в ответ на потраченные к свадьбе сотни тысяч долларов.

Гарсиа обращает внимание, что Трамп-младший является совладельцем и крупным инвестором нескольких компаний, имеющих контракты с министерством обороны США, и, по имеющимся данным, консультирует отца по вопросам национальной безопасности и подбора кадров в Белый дом. Именно поэтому, по мнению конгрессмена, любые подобные иностранные связи требуют тщательной проверки.

Официальные представители Кремлева и Трампа-младшего на запросы редакций не ответили. Белый дом и офис конгрессмена Гарсия также не предоставили дополнительных комментариев.

Письма конгрессмена стали реакцией на расследование ProPublica, опубликованное вчера. Ссылаясь на документы и трех знакомых с подготовкой мероприятия источников, издание утверждало, что Кремлев потратил сотни тысяч долларов на свадебные торжества Трампа-младшего и его супруги Беттины.

Пара сама подтвердила финансовую причастность Кремлева в понедельник: Беттина Трамп написала об этом в своем аккаунте в Instagram*. Она уточнила, что они поженились приватно 22 мая, в окружении только семьи.

«Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал два невероятных вечера торжеств для нас после нашей свадьбы. Это был необычайно щедрый свадебный подарок от друга — и то, за что мы были и остаемся невероятно благодарны», — написала она.

По словам Беттины Трамп, отдых на острове, куда приезжали и другие члены семьи президента США, изначально планировался как обычные выходные с друзьями, а не как свадебные торжества. Когда планы изменились, пара решила зарегистрировать брак раньше и приехать в отпуск уже в статусе молодоженов.

Отдельно Беттина подчеркнула, что не видит в участии Кремлева ничего предосудительного.

«Печально, что нечто настолько личное и радостное можно извратить в нечто политическое или зловещее просто из-за того, кто ты есть или откуда ты родом. Дружба не требует политического мотива. Щедрость не всегда сопровождается скрытым замыслом. И иногда свадебный подарок — это просто свадебный подарок», — написала она.

Президент США Дональд Трамп на свадьбе сына и на последующих торжествах не присутствовал. В заявлении для NBC News он назвал историю с Кремлевым несущественной.

«Я понятия не имею, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и он не платил за свадьбу Дона и Беттины, которая проходила в совершенно другом месте и в другой день. Это было афтерпати в их честь. Ничего особенного! Я не присутствовал на той вечеринке», — заявил глава государства.

По данным ProPublica, на которые ссылается Гарсиа в своем письме, Кремлев и Трамп-младший познакомились в сентябре 2025 года — менее чем за год до свадьбы последнего. Несмотря на это, российский бизнесмен якобы оплатил аренду частного острова, которая обычно стоит $100 тысяч за ночь, а также фейерверк стоимостью $70 тысяч.

Расходы, как утверждается в письме конгрессмена со ссылкой на расследование, были проведены через эмиратскую структуру, связанную с Международной ассоциацией бокса — организацией, которую возглавляет Кремлев и которую в материалах ProPublica называют инструментом «мягкой политической силы» и «геополитики» для президента РФ Владимира Путина.

На торжествах, по данным из того же письма, присутствовали и другие русскоговорящие представители окружения Кремлева, в том числе его коллега по Международной ассоциации бокса Елена Соболь и бизнесмен Александр Лагутин.

Расследование свадебных трат — часть более широкого расследования демократов в комитете по надзору о том, как семья действующего президента обогащается с момента его прихода к власти. Ранее в рамках этой же работы конгрессмены начали изучать резкий рост инвестиционной компании Трампа-младшего.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. В конце апреля Путин лично наградил его орденом Дружбы — за вклад в развитие международного спорта и преданность мировому боксерскому сообществу.

Незадолго до свадьбы Трампа-младшего Кремлев в составе российской делегации сопровождал Путина в Пекине, где обсуждалось будущее бокса в Китае — об этом писали китайские государственные СМИ.

Знакомство Кремлева и Трампа-младшего, по данным The Hill, состоялось на мероприятии боксерской ассоциации в Турции в сентябре прошлого года.

«Я горжусь тем, что могу назвать Умара не просто лидером, но и другом», — сказал тогда Трамп-младший.

Кремлев в ответ говорил об объединении усилий и о совместной защите прозрачности бокса, не уточняя, в чем конкретно заключается это сотрудничество.

Это не первый случай, когда контакты Трампа-младшего с людьми, близкими к Кремлю, становятся предметом расследования.

В 2016 году, во время президентской кампании отца, его действия изучал специальный прокурор Роберт Мюллер — из-за встречи в Trump Tower с человеком, которого Трампу-младшему представили как «главного прокурора России», якобы располагающего компроматом на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Сама встреча с адвокатом, связанным с Кремлем, и другими российскими гражданами, близкими к Путину, состоялась в Trump Tower в июне 2016 года, но, согласно итоговому докладу Мюллера, не принесла избирательной кампании никакой полезной информации.

Обвинений по этому эпизоду тогда не последовало, поскольку следствие не смогло доказать, что Трамп-младший действовал умышленно, потенциально нарушая закон о финансировании избирательных кампаний.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас после публикации доклада Мюллера в 2019 году заявлял, что встреча была именно тем, о чем говорил его клиент, а сам факт готовности выслушать предлагаемую ему информацию не является чем-то предосудительным.

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