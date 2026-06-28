Сыновья президента США Дональда Трампа получили долю в компании, которая затем выиграла право на разработку крупнейшего в мире неосвоенного месторождения вольфрама в Казахстане, — и произошло это за несколько дней до заключения сделки. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Около 70% проекта контролирует компания Cove Kaz Capital, получившая на его реализацию около $1,6 млрд от американских государственных структур — Экспортно-импортного банка и Корпорации финансирования развития. По данным NYT, прибыль от доходов этой фирмы обогатит сыновей президента США.

В августе прошлого года Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп приобрели долю в американской строительной группе Skyline через специальный инвестиционный инструмент, связанный с Dominari Securities. Сумма покупки не озвучивалась.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил Трампу-старшему, что право на разработку вольфрамового месторождения, за которое соперничали в том числе китайские и российские компании, скорее всего, отойдет американской группе Cove Kaz Capital.

В октябре сыновья Трампа нарастили свою долю в Skyline, которая несколько дней спустя купила 20% в Kaz Resources за $20 млн.

«Президент Казахстана позвонил Дональду Трампу и сообщил, что права на добычу вольфрама будут переданы американской компании. Уже в следующем месяце Эрик и Дон-младший получили долю в той самой компании, претендующей на эту сделку. Спустя шесть дней Казахстан объявил, что именно она получит “крупнейший в мире неосвоенный вольфрамовый ресурс”», — описывает хронологию событий сенатор-демократ от штата Джорджия Джон Оссофф.

Впоследствии Skyline и Cove Capital объявили о слиянии в компанию Kaz Resources Inc., акции которой планировалось разместить на бирже Nasdaq под тикером «KAZR».

В то же время администрация Трампа через подведомственные структуры зарезервировала $1,6 млрд налоговых поступлений на финансирование двух горнодобывающих объектов в центральном Казахстане.

«Правительство их отца выделило $1,6 млрд ваших налогов на финансирование горнодобывающего проекта в Казахстане — в то время когда американцы платят все больше за бензин, продукты и медицину. И это лишь верхушка айсберга», — обратился Оссофф к американцам.

Критики указывают, что описанная выше схема создает конфликт интересов и несет финансовые риски для налогоплательщиков — особенно с учетом того, что администрация США смягчила ряд требований к проектам, претендующим на господдержку (в частности, отменила обязательное технико-экономическое обоснование).

Члены профильных комитетов Палаты представителей и Сената направили письма администрации и семи горнодобывающим компаниям с требованием ответить на вопросы о возможных злоупотреблениях.

«Обеспечение эффективного инвестирования этих средств налогоплательщиков и ответственного управления возможными доходами — без риска коррупции и конфликта интересов — является вопросом национальной безопасности и общественного доверия и требует парламентского надзора», — говорится в письме законодателей.

Вольфрам относится к стратегически важному минеральному сырью: он применяется в оборонной промышленности, авиакосмической отрасли, электронике и производстве.

Около 60% потребляемого в США вольфрама идет на изготовление твердосплавных изделий для резки и износостойких применений — от строительства и металлообработки до горнодобывающей и нефтегазовой отраслей. При этом коммерческая добыча вольфрама в самих США не ведется с 2015 года.