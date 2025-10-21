Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал вице‑президента Trump Organization Дональда Трампа ‑ младшего хорошим человеком и настоящим мужчиной. Кремлев рассказал в специальном интервью RTVI, что обсуждал с сыном американского президента, как сделать спорт вне политики.

Трамп-младший посетил форум IBA «Спорт + Бизнес» в Стамбуле, где пообщался с Кремлевым. На встрече также присутствовали бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и дочь Мохаммеда Али Рашеда Али‑Уолш.

«Просто хороший человек он, хороший», — охарактеризовал Кремлев Трампа-младшего.

По словам главы IBA, у сына американского президента есть «спортивный дух», он любит бокс.

«Он начал перечислять, на каких боях он был, когда маленький ходил. Он любит бокс. Естественно, бокс нас и объединил в этом направлении. Он также хочет участвовать во всех чемпионатах, турнирах, приезжать», — рассказал Кремлев.

Он отметил, что они с сыном Дональда Трампа обсуждали «бизнес-партнерство». «Нам надо делать всё возможное, чтобы в спорте не было политики, и мы как раз это тоже обсуждали», — добавил Кремлев.

Президент IBA также назвал Трампа-младшего «настоящим мужчиной, который любит охоту, любит спорт».