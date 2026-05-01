Президент США Дональд Трамп объявил, что со следующей недели Вашингтон повысит до 25% импортные пошлины в отношении автомобилей и грузовиков, произведенных в Евросоюзе. Об этом он написал в пятницу в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что <…> на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%», — говорится в сообщении.

Трамп обосновал это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США.

Глава Белого дома отметил, что на автомобили, произведенные европейскими компаниями на территории США, пошлины распространяться не будут.

«В настоящее время строится много заводов по производству легковых и грузовых автомобилей, в которые инвестировано более 100 млрд долларов, что является рекордным показателем в истории производства легковых и грузовых автомобилей. Эти заводы, где будут работать американские рабочие, скоро откроются», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп допустил, что США могут сократить присутствие своего контингента в Германии, а также в Италии и Испании. Кроме того, американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в том, что они устроили «полный бардак» на Украине.