Сербия заключила с Россией контракт в области поставок изотопов для решения фармацевтических проблем, а не для создания атомной бомбы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя публикации о том, что он и российский лидер Владимир Путин «что-то планируют».

«Мы пытаемся с помощью нескольких хороших специалистов из „Винчи“ [Института ядерных наук] решить некоторые фармацевтические проблемы и тому подобное, а они, вероятно, думают, что кто-то строит атомную бомбу. В мире много сумасшедших, и соцсети это распространяют», — сказал Вучич.

30 апреля «Росатом» объявил о заключении контракта между всерегиональным объединением «Изотоп» и сербским Институтом ядерных наук «Винча» на поставку закрытых источников гамма-излучения на базе изотопов иридия-192 и селена-75.

Они нужны для проведения неразрушающего контроля в ответственных отраслях промышленности, пояснили в российской компании. Контракт предусматривает не только поставку новых источников, но и организацию возврата отработавших изделий.

«Мы рассчитываем, что взаимодействие не ограничится поставками источников для промышленной радиографии и будет постепенно расширяться за счет новых направлений, включая продукцию медицинского назначения», — сообщил директор департамента продаж «Изотопа» Владимир Фесенко.

В конце февраля Вучич и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провели переговоры о сотрудничестве в атомной энергетике. По итогам встречи Лихачев сообщил, что Россия готова принять участие в строительстве первой сербской АЭС и предложить Сербии проекты любой мощности.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович допустила, что «Росатом» мог бы стать «ценным партнером для обмена знаниями и поддержки на подготовительном этапе развития ядерной программы» республики.

О том, что Сербия начала разработку собственной ядерной программы, было объявлено в июле 2025 года. Джедович-Ханданович назвала частью фундамента для создания ядерной программы институт «Винча». Глава организации Славко Димович заявил, что институт рассчитывает стать региональным образовательным центром в области мирного применения ядерной энергии.

Власти Сербии намерены завершить первый и второй этапы ядерной программы к 2032 году, а к 2040-му построить первую АЭС.