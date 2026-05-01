Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший приобрели долю в казахстанской компании по разработке вольфрамовых месторождений. Об этом сообщает Finacial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам трех источников газеты, братья Трамп в августе 2025 года приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После серии сделок компания получила 20% в Kaz Resources, которая специализируется на горнодобывающей промышленности и связанна с американской инвестиционной группой Cove Capital.

Впоследствии Kaz Resources и структура Cove Kaz Capital, контролирующая проекты в Казахстане, объединились с Skyline. Как отмечает FT, в пресс-релизе, объявляющем о слиянии, ни один из братьев не упоминается.

Новая компания планирует провести публичное размещение акций на бирже Nasdaq под тикером Kaz Resources, говорится в статье.

Представитель Трампа-младшего заявил FT, что он выступает пассивным инвестором и не участвует в операционной деятельности компании, а также не взаимодействует с федеральными органами власти в интересах бизнес-проектов, в которые инвестирует.

В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане, напоминает газета.

Соглашение по созданию совместного предприятия по добыче вольфрама подписали в ноябре 2025 года глава казахстанской горнорудной компании «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов и генеральный директор Cove Capital Пини Алтхаус. Оно было заключено в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов между Астаной и Вашингтоном. Документ был подписан в ходе саммита «Центральная Азия — США» («С5+1»), в котором приняли участие лидеры Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии.

Контрольный пакет (70%) в совместном предприятии получила Cove Kaz Capital, остальные 30% — «Тау-Кен Самрук». В такой же пропорции, как ожидается, затем будут разделяться и права на продажу редкоземельного металла.

Kaz Resources будет разрабатывать вольфрамовые месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты, расположенные в Карагандинской области Казахстана. Согласно информации на сайте «Тау-Кен Самрук», эти месторождения — одни из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама в них составляют 410 тыс. тонн. В совокупности геологические запасы соседних месторождений составляют 755 млн тонн вольфрамовой руды, содержащих 854 тыс. тонн триоксида вольфрама.

Строительство рудника должно начаться в течение двух лет, добыча — в течение трех с половиной лет. Переработка будет осуществляться на территории Казахстана. Плановая мощность совместного предприятия, по предварительным оценкам, составит 12 тыс. тонн в год, что эквивалентно 15% от текущего мирового объема добычи, а ресурсная база обеспечит работу предприятия более чем на 50 лет.

Поставки вольфрама из Казахстана будут использоваться «в первую очередь для нужд правительства США и американской промышленности». «Это победа целого поколения для США и их потребностей в критически важных минералах», — говорил гендиректор Cove Capital Пини Алтхаус.

Всего по итогам ноябрьских переговоров с американской стороной президенты Казахстана и США Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп подписали коммерческие соглашения между странами на сумму более $17 млрд, сообщала пресс-служба казахстанского лидера.