В Вашингтоне состоялся саммит США и стран Центральной Азии в формате C5+1. На встречу с американским президентом Дональдом Трампом прилетели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Что об этом мероприятии пишут мировые СМИ — в подборке RTVI.

Формат C5+1, запущенный в 2015 году, изначально представлял собой переговоры госсекретаря США с главами МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые на высшем уровне саммит прошел в 2023 году, когда теперь уже экс-президент США Джо Байден встретился с главами центральноазиатской «пятерки» на полях Генассамблеи ООН.

Reuters: Трамп встречается с лидерами стран Центральной Азии, чтобы укрепить связи в области добычи критически важных минералов

Президент США Дональд Трамп назвал критически важные минералы ключевым приоритетом на встрече с лидерами пяти стран Центральной Азии в Белом доме. <…>

Встреча с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана состоялась в тот момент, когда Вашингтон стремится расширить свое влияние в богатом ресурсами регионе, который долгое время находился под доминирующем влиянием России и все больше привлекает внимание Китая. Трамп назвал Центральную Азию «чрезвычайно богатым регионом» и заявил, что хочет укрепить партнерство Америки с этими пятью странами.

«Один из ключевых пунктов нашей повестки дня — это критически важные минералы, — заявил Трамп. — В последние недели моя администрация укрепила экономическую безопасность Америки, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру, чтобы расширить наши цепочки поставок критически важных минералов».

Переговоры прошли на фоне растущей конкуренции за обширные запасы полезных ископаемых Центральной Азии, включая уран, медь, золото и редкоземельные металлы — в то время когда западные страны стремятся диверсифицировать цепочки поставок, отдаляясь от Москвы и Пекина. США ищут новые партнерства, чтобы обеспечить себе поставки критически важных минералов и энергоресурсов, а также наземные торговые пути в обход своих геополитических соперников.

Foreign Policy: Трамп стремится противостоять России и Китаю на их собственном заднем дворе

Подписание соглашений о поставках редкоземельных металлов со странами Центральной Азии укрепит влияние США в этом богатом полезными ископаемыми регионе.

Associated Press: Трамп принимает лидеров стран Центральной Азии, поскольку США стремятся обойти Китай в сфере редкоземельных металлов

Вашингтон сейчас ищет новые способы обойти Китай в борьбе за критически важные минералы. На долю Китая приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов и около 90% их переработки в мире.

Центральная Азия обладает богатыми запасами редкоземельных минералов и производит примерно половину мирового урана, критически важного для атомной энергетики. Однако регион остро нуждается в инвестициях для дальнейшего освоения этих ресурсов.

Bloomberg: Трамп заявил, что Узбекистан инвестирует в США более $100 млрд

Узбекистан инвестирует более $100 млрд в США в течение следующего десятилетия, заявил президент Дональд Трамп.

«В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать и инвестировать почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд в ключевые секторы американской экономики, включая добычу критически важных минералов, авиацию, производство автомобильных запчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие», — написал Трамп в социальных сетях.

Tengrinews.kz: Лидер США Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева выдающимся президентом

Во время общения с журналистами Трамп подчеркнул значимость всех направлений сотрудничества между странами. «Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент», — сказал Трамп.

Говоря о возможности визита в Казахстан, Трамп отметил: «Никогда не знаешь, что будет через год. Я не исключаю такую возможность».

Al Jazeera: Казахстан, который уже признает Израиль, присоединится к Авраамским соглашениям

Спустя более 33 лет после установления официальных дипломатических отношений с Израилем Казахстан заявил о своем намерении присоединиться к так называемым соглашениям Авраама, которые формализовали отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

Такое заявление было сделано в четверг перед встречей президента США Дональда Трампа с лидерами стран Центральной Азии. <…>

Пока неясно, как присоединение к соглашениям повлияет на уже сложившиеся казахстанско-израильские отношения. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, вскоре после обретения Казахстаном независимости от Советского Союза (к тому времени СССР распался. — Прим.RTVI).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Казахстан в 2016 году, и между двумя странами действует несколько двусторонних соглашений.