США и Узбекистан заключили «невероятную торгово-экономическую сделку» на более чем $135 млрд, написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По условия соглашения, в течение трех лет Узбекистан планирует инвестировать около $35 миллиардов в ключевые американские отрасли. Средства, в частности, пойдут на развитие важнейших полезных ископаемых, авиации, автомобильных запчастей, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, химической промышленности, информационных технологий и других сфер.

Помимо этого, по словам Трампа, в последующие десять лет среднеазиатская страна инвестирует еще более $100 млрд. Американский лидер поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выразив надежду на «долгие и продуктивные отношения» между Вашингтоном и Ташкентом.

Встреча Дональда Трампа и Шавката Мирзиеева состоялась 6 ноября в Белом доме. В ходе переговоров лидеры США и Узбекистана обсудили возможность укрепления политического диалога, расширения экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, страны подписали соглашения по производству редкоземельных элементов и реализации проектов в этой сфере, сделки по модернизации насосных станций, внедрению современных водосберегающих технологий и расширению сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Также были заключены контракты на поставку самолетов между компаниями Uzairways и Boeing, соевых бобов и шрота между компаниями Datacrop и Louis Dreyfus Company, хлопка между «Узсаноатэкспорт» и компанией Cargill.

Помимо личной встречи с Трампом, Мирзиёев принял участие в саммите «Центральная Азия — США» (C5+1). Глава республики поблагодарил республиканца за личный вклад в перезапуск формата C5+1, подчеркнув, что ранее «ни один президент США не уделял Центральной Азии такого внимания».

Мирзиёев заявил, что в Узбекистане Трампа называют «президентом мира», поскольку он «завершил восемь войн». По его мнению, именно американский лидер способен урегулировать конфликт России и Украины.