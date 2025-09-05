24 октября Узбекистан, как ожидается, подпишет соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. На это содержится прямой намек в обращении главы Европейского совета Антониу Кошты к узбекистанскому президенту Шавкату Мирзиёеву по случаю 34-й годовщины независимости республики.

«С нетерпением жду встречи с Вами 24 октября 2025 года в Брюсселе, где у нас будет возможность продолжить обмен мнениями по случаю подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Узбекистаном», — говорится в послании европейского чиновника.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве — это новый документ, который призван обновить и значительно расширить рамки двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом. Они были заложены еще в конце 1990-х действующим соглашением, которое, хотя и охватывает политический диалог, торговлю, инвестиции и культурно-гуманитарные связи, имеет ограниченный характер, рассказал RTVI политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Именно по этой причине после смерти бывшего президента Ислама Каримова и прихода к власти нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева Такшент инициировал процесс обновления документа. Переговоры с европейцами длились более трех лет, завершившись парафированием текста в июне 2022 года.

«С тех пор документ переводился на языки стран ЕС и проходил юридическую экспертизу. В ноябре 2024 года Мирзиёев обсуждал его ускоренное принятие с занимавшим тогда пост председателя Европейского совета Шарлем Мишелем», — отметил собеседник RTVI.

Однако Узбекистан далеко не единственное государство Центральной Азии, заинтересованное в усовершенствовании нормативно-правовых рамок для укрепления сотрудничества с Евросоюзом. Первым аналогичный двусторонний документ с ЕС подписал Казахстан, соглашение вступило в силу еще в 2020 году. Четыре года спустя то же самое сделал и Кыргызстан.

4 апреля Самарканд принял первый в истории саммит на уровне лидеров Евросоюза и всех пяти стран Центральной Азии. В опубликованной по итогам мероприятия совместной декларации, среди прочего, прямо отмечается стремление Ташкента подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС в 2025 году.

Из текста также следует, что за Узбекистаном последует Таджикистан, намеренный подписать аналогичный документ с европейцами в 2026 году. Что касается Туркменистана, то с этой страной в данный момент у ЕС действует временное торговое соглашение.

Сближение стран Центральной Азии с Евросоюзом — это свидетельство проводимой ими многовекторной внешней политики, рассказал Дубнов. По его словам, таким образом это видят и два крупнейших актора в регионе — Россия и Китай.

«Мне неизвестны какие-либо претензии Москвы и Пекина, высказанные ими крупнейшим странам Центральной Азии по этому поводу», — подчеркнул Аркадий Дубнов в беседе с RTVI.

Евросоюз заинтересован в усилении взаимодействия со странами Центральной Азии, поскольку это может позволить ему создать в регионе как условия для торговли, так и возможности неформального влияния за счет «политики экспансии стандартов и сертификатов Европейского Союза», сказал RTVI заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, если смотреть глобально, то ЕС — это «важный игрок» для Узбекистана. Однако в торговых отношениях с Ташкентом Брюссель остается на втором плане по сравнению с Россией или Китаем.

«Это можно видеть из внешней торговли, из количества накопленных инвестиций, из интенсивности взаимодействия. Но, тем не менее, и Узбекистан, и Европейский Союз последовательно углубляют взаимодействие, каждый со своими целями», — заключил эксперт.

По данным Еврокомиссии, за 2024 год на долю Евросоюза пришлось почти 25% совокупного объема внешней торговли пяти стран Центральной Азии, которые в основном экспортировали в ЕС сырую нефть, газ, металлы и хлопковое волокно. Объединение же чаще всего поставляло центральноазиатским государствам машинное и транспортное оборудование, а также прочие промышленные товары.