Во время своего визита в США, президент Казахстана присоединился к «соглашениям Авраама» — дипломатической инициативе США, направленной на развитие сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими странами. Первые соглашения были подписаны в первый срок президентства Дональда Трампа, но после его ухода из Белого дома инициатива была свернута. Казахстан стал первой страной, которая присоединилась к ним после четырехлетнего перерыва и вторжения Израиля в Газу.

О присоединении Казахстана к соглашениям президент США объявил рано утром 7 ноября «И это уже официально — …невероятная страна, с невероятным лидером официально присоединилась к «соглашениям Авраама». Это большая честь», — заявил Дональд Трамп после того, как в Овальном кабинете Белого дома состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Авраамским соглашениям» во время второго президентского срока Дональда Трампа и после начала войны в Газе.

«Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Дональд Трамп в Truth Social.

«Соглашения Авраама» — это мирные договоры, заключенные при посредничестве США между Израилем и арабскими и мусульманскими странами в период 2020-2021 годов. Широкого распространения соглашения не получили: за это время договор с Израилем подписали лишь четыре страны Бахрей, ОАЭ, Марокко и Судан. Администрация Джо Байдена инициативу свернула и при ней соглашения не подписывались.

Президет Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новый договор не затрагивает обязательства страны по другим двусторонним соглашениям, являясь продолжением «многосторонней дипломатии» Казахстана.

Следует отметить, что Казахстан уже 30 лет имеет мирный договор с Израилем и фактически решение его о присоединении к «Авраамским соглашениям» носит символический характер. Декларация об основах взаимоотношений между Казахстаном и Израилем была подписана в декабре 1995 года, а в 2014 году страны подписали также Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.