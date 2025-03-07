Редкоземельные металлы окружают нас в повседневных вещах, от смартфонов до электромобилей, но активно мировая общественность заговорила о них только недавно. А все из-за того, что Вашингтон и Киев планировали подписать соглашение по их добыче. Но после ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского сделка сорвалась. Тем не менее, разговоры о них не утихают и после перепалки в Белом доме 28 февраля. Что это за металлы и зачем Трампу нужно их добывать — в материале RTVI.

Что такое редкоземы

Редкоземельные металлы, или сокращенно РЗЭ — это группа химических элементов. В нее входят скандий, иттрий и еще 15 лантаноидов: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Несмотря на то, что в термине присутствует слово «редкий», некоторые из них достаточно распространены. Однако эти металлы не так часто встречаются в виде месторождений — найти их в высоких концентрациях достаточно сложно. И все же есть среди них действительно редкие, к примеру, прометий. Его практически нет, так как все его изотопы радиоактивны.

У некоторых из редкоземов интересная история, связанная с названиями. Например, самарий назван так не в честь города Самара, как можно подумать, а в честь русского горного инженера Василия Самарского-Быховца. Тулий также не связан с городом, находящимся в России. Шведский химик Пер Теодор Клеве назвал его в честь города-призрака Туле на севере Европы, описанного в греческих мифах. А вот европий назван в честь Европы, здесь все проще.

Согласно данным Геологической службы США, в 2024 году запасы редкоземельных металлов в мире оценивались в 90 млн тонн. Наибольшее их количество находится в Китае (44 млн тонн), на втором месте Бразилия (21 млн тонн), следом идут Индия (6,9 млн тонн), Австралия (5,7 млн тонн), Россия (3,8 млн тонн) и Вьетнам (3,5 млн тонн). У самих Соединенных Штатов в запасе 1,9 млн тонн редкоземов, а замыкает список «мест-миллионников» Гренландия (1,5 млн тонн), которую Трамп так хочет купить у Дании. При этом Украины в статистике Геослужбы нет.

Геологическая служба США называет редкоземы критически важными для страны минералами. Тем самым подчеркивается их значимость для передовых технологий, чистой энергии, а также экономической или национальной безопасности Соединенных Штатов.

Для чего нужны и как добывают РЗЭ

Редкоземельные металлы обладают уникальными свойствами, которые практически незаменимы, а если и могут быть заменены — то только по сверхвысокой цене. Они применяются во многих сферах, начиная от оптического стекла или керамики и заканчивая лазерами или световыми приборами. Также РЗЭ используются для создания солнечных панелей, аккумуляторов, в качестве катализаторов на нефтеперерабатывающих заводах, в металлургии.

Некоторые их этих металлов обладают сильными магнитными свойствами. Например, неодим и диспрозий позволяют создавать не требующие особого ухода сверхсильные магниты, что позволяет размещать ветряные турбины для выработки электроэнергии вдали от береговой линии.

Редкоземы — это в основном пластичные и электропроводные металлы серебристо-белого цвета. Легкие лантаноиды окисляются уже при комнатной температуре, а остальные — при 180—200°С. Их часто используют в различных сплавах, чтобы придать им нужные свойства.

РЗЭ также применяются в микроэлектронике, машиностроении, а еще в производстве вооружений, медицинского и аэрокосмического оборудования, при разработке ракет, радиолокационных систем и самолетов. Так, американский истребитель F-35 содержит чуть более 400 кг редкоземельных металлов.

Редкоземы добываются тремя основными способами: извлекаются из рудных месторождений или из нетрадиционных источников, к примеру, из промышленных отходов, а также появляются после переработки вторичного сырья — в частности, как побочный продукт железа или фосфора.

Проблема редкоземельных металлов заключается в том, что в природе они чаще всего встречаются в виде соединений, а отделить их достаточно сложно, так как их добыча и переработка требуют сложных и дорогостоящих технологий.

Более того, при добыче редкоземов интенсивно используются различные химикаты, что приводит к большим образованиям токсичных отходов и может стать причиной экологической катастрофы.

Китайское богатство, американская зависимость

Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов с большим отрывом. Уже 30 лет Пекин инвестирует огромные средства в добычу редкоземов и сегодня не только контролирует 90% мировых мощностей по их переработке, но и владеет большим количеством патентов на производство РЗЭ. «Золотую жилу» еще в 1992 году предвидел экс-глава КНР Дэн Сяопин, сравнив китайские редкоземы с нефтью на Ближнем Востоке.

Крупнейшее месторождение редкоземов в Китае, где их добывают вместе с железной рудой, — это Баян-Обо в регионе Внутренняя Монголия. В то же время это одно из самых загрязненных мест в мире.

И хотя в других странах есть немалые запасы редкоземельных металлов, для многих компаний куда более выгодно отправлять необработанную руду для переработки в Китай.

Вашингтон достаточно сильно зависит от Пекина в области редкоземов — более 70% их импорта в США приходится на КНР. В том числе поэтому Белый дом старается увеличить собственное производство и ищет альтернативные пути, чтобы снизить зависимость от китайской продукции.

Так, Дональд Трамп активно интересовался редкоземельными металлами еще в период своего первого президентского срока. В 2017 году он поручил обеспечить безопасность поставок критически важных для США минералов, а в 2020 году подписал указ, посвященный доминированию Китая в поставках редкоземов.

В декабре 2023 года Пекин запретил экспорт технологий обработки редкоземельных металлов из соображений национальной безопасности — и тем самым продемонстрировал, как может использовать свое господство на рынке.

Как сказали Financial Times эксперты в отрасли, китайское доминирование в переработке и производстве редкоземов представляет угрозу для США, западных компаний и их цепочек поставок. Судя по отношению Трампа к Китаю (и недавно удвоенным пошлинам на китайские товары), можно предположить, что американский президент разделяет подобное мнение.

При чем здесь Украина

Редкоземельные металлы оказались в центре внимания именно из-за США и Украины. 28 февраля Зеленский приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение с Вашингтоном.

Согласно последним данным, сделка по РЗЭ также включала в себя создание «инвестиционного фонда восстановления Украины». В него должно поступать 50% доходов от ренты или лицензий на редкоземы, а также от дивидендов с объектов инфраструктуры, которые используются для добычи и транспортировки этих полезных ископаемых.

Вопреки интересу Трампа к редкоземельным металлам на Украине, в стране нет действующих рудников или месторождений, находящихся в стадии разработки, пишет Financial Times со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence.

Однако все пошло прахом в последний день зимы. Тогда Зеленский поссорился с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прямо перед камерами. После этого украинский лидер покинул Вашингтон. А СМИ писали, что глава Белого дома его выгнал. В результате соглашение так и не подписали.

Но на этом все не закончилось. 4 марта Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, рассказал, что получил письмо от Зеленского. В нем президент Украины в том числе сообщил, что Киев готов подписать сделку по редкоземельным металлам в любое удобное для Вашингтона время.

Тогда же Трамп объявил, что хочет нарастить добычу РЗЭ дома.

«Я предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — сказал глава государства.

26 февраля NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Москва предложила Вашингтону заключить сделку по редкоземам. Эту идею озвучили во время встречи российской и американской делегации в Эр-Рияде в середине февраля.

Как отметил американский телеканал, среди подготовленных Россией вариантов было предоставление США доступа к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожье. В том числе поэтому эксперты признают: параметры возможной сделки Вашингтона с Киевом или Москвой пока не ясны.