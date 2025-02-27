Россия предложила США заключить соглашение, по которому Вашингтон получил бы часть прав собственности на редкоземельные минералы и ценные металлы в новых регионах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, российская делегация озвучила эту идею на встрече с представителями США в Эр-Рияде в середине февраля. Среди подготовленных Москвой вариантов было предоставление США доступа к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожье, рассказали телеканалу двое американских чиновников.

Администрация президента США Дональда Трампа не взяла на себя никаких обязательств по сделке, но не исключила возможность соглашения, утверждают источники NBC.

«Трамп настроен на сделки, поэтому [президент России Владимир] Путин, понимая это, предпринял ответный шаг», — сказал бывший американский дипломат с опытом работы в регионе.

По его мнению, российская сторона ясно видела как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и нерешительность президента страны Владимира Зеленского по поводу заключения сделки.

Трамп подтвердил, что США хотели бы заключить с Россией несколько соглашений по экономическому развитию. «У них есть много того, чего мы хотим, у них огромное количество редкоземельных элементов», — сказал американский лидер. Он отметил, что сделка о добыче полезных ископаемых на подконтрольных России территориях «может иметь место», но не сказал, обсуждалась ли такая возможность с Путиным.

Президент России 24 февраля заявил, что страна является одним из «безусловных лидеров» по запасам редкоземельных металлов, и отметил, что в России «с удовольствием бы работали с американскими партнерами» на этом направлении. Путин добавил, что в рамках этих проектов иностранных партнеров можно было бы привлечь в том числе на новые территории.

Член-корреспондент РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков в разговоре с RTVI отметил, что извлечение редкоземельных металлов требует высоких затрат, поэтому привлечение инвесторов к их добыче оправданно. Тишков подчеркнул, что Россия и сама справилась бы с этим, но ей самой «столько не нужно», потому что она лишь один из потребителей редкоземельных элементов. Эксперт уточнил, что эти ресурсы гораздо более важны для США, Китая, Японии и Южной Кореи, которые активно развивают электронику и цифровые технологии.