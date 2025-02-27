Москва и Вашингтон рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, и торговые пути, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, американская сторона видит в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и Китаем. При этом источник выразил сомнения в успешности таких ожиданий, учитывая, как в последние годы сблизились Россия и Китай.

Bloomberg отмечает, что переговоры по вопросу арктического сотрудничества пока находятся на ранней стадии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах России и США в Саудовской Аравии за экономическое взаимодействие, сказал после встречи, что обеим странам нужны совместные проекты в Арктике и других областях.

«Это была скорее общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — отметил он.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что в Арктике находятся основные запасы ресурсов минеральные ресурсы страны. По его словам, этот регион является приоритетным и имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.

В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию, так как остров необходим для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире».

31 января Rhein-Zeitung писала, что представители НАТО на фоне высказываний Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.