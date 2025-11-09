Через несколько часов после встречи президентов Казахстана и США Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа в Вашингтоне казахстанская государственная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия (СП). Новая компания будет разрабатывать одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений вольфрама, которое расположено в Карагандинской области Казахстана. Американская компания получит 70% акций нового предприятия и доли от продажи редкоземельных металлов, казахстанской стороне достанется лишь 30 %. Согласно предварительным расчетам, новое месторождение закроет потребности США в вольфраме на ближайшие 50 лет.

Соглашение по созданию совместного предприятия подписали глава «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов и генеральный директор Cove Capital Пини Алтхаус. Это первый шаг в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, заключенным Казахстаном с США 7 ноября.

Новое соглашение гарантирует американской компании доступ к разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты, расположенных в Карагандинской области Казахстана. Согласно информации, размещенной на сайте «Тау-Кен Самрук», эти месторождения — одни из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама в них составляют 410 тыс. тонн. В совокупности геологические запасы соседних месторождений составляют 755 млн тонн вольфрамовой руды, содержащих 854 тыс. тонн триоксида вольфрама.

В создаваемом СП, по данным агентства Reuters, американская Cove Capital будет контролировать 70% совместного предприятия и продажи металла, а Tau-Ken Samruk — оставшиеся 30%.

Что касается финансирования освоения месторождений, затраты на разработку месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты оцениваются, по данным «Тау-Кен Самрук», в $1,1 млрд. Уже известно, что государственный Экспортно-импортный банк США готов предоставить средства в размере $900 млн.

По словам Алтхауса, строительство рудника должно начаться в течение двух лет, а добыча — в течение трех с половиной лет. Переработка также будет осуществляться на территории Казахстана

В настоящий момент на месторождениях начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования по проекту Северный Катпар, в том числе мощностей по производству в Казахстане паравольфрамата аммония (продукция металлургического передела, из которой производятся специализированные вольфрамовые продукты, такие как порошки, износостойкие детали и др.).

В итоге, по словам Алтхауса, плановая мощность совместного предприятия составит 12 тыс. тонн в год, что эквивалентно 15% от текущего мирового объема добычи, а ресурсная база обеспечит работу предприятия более чем на 50 лет.

Согласно соглашению, поставки металла с казахстанских проектов будут использоваться «в первую очередь для нужд правительства США и американской промышленности».

«Это победа целого поколения для США и их потребностей в критически важных минералах», — заявил Алтхаус Reuters.

США перестали добывать вольфрам с 2015 года. Сейчас, по данным американской Геологической службы, на долю Китая приходится около 82% мирового производства вольфрамового концентрата. В то же время Вашингтон внес вольфрам в список важнейших полезных ископаемых, отметив, что любое значительное нарушение поставок этого металла повлияет на валовой внутренний продукт. Кроме того, Агентство оборонной логистики Пентагона, которое управляет запасами США, включает вольфрам в список материалов, представляющих для него интерес.

Помимо Cove Capital, на разработку казахстанских месторождений вольфрама претендовал и Китай. По информации Bloomberg, «как минимум одна китайская компания, поддерживаемая государством», была «готова платить больше рыночной цены». Алтхаус заявил Reuters, что Трамп и министр торговли Говард Лютник лично участвовали в переговорах по сделке, чтобы не допустить разработки месторождения представителями КНР.