Безрезультатно завершилась поездка главы казахского МИД в США. Хотя Казахстан выразил готовность поставлять не только вольфрам, но и треть критически важных для американской экономики материалов, американцы отказались снимать с Казахстана и ограничения в рамках поправки Джексона — Вэника от 1974 года, и давать гарантии безопасности сооружений и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые атакует Украина.

Казахстан способен обеспечивать США поставки 20 видов редкоземельных металлов из 60 критически необходимых для ее экономики и включенных в перечень Геологической службы (USGS).

«Поставки будут производиться в виде готовой продукции», — заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, выступая на прошедшей в США первой конференции по критическим минералам.

Глава казахского МИД был приглашен на нее госсекретарем США Марко Рубио.

Ермек Кошербаев также напомнил, что Казахстан располагает «значительными запасами» минерального сырья, развитой промышленной базой по их переработке, а также стабильной политической системой и «предсказуемой регуляторной средой».

Напомним, что в ноябре 2025 года Казахстан подписал с США меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов. После чего американская Cove Capital получила доступ к разработке месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты — это одни из крупнейших в мире месторождений вольфрама. Они компактно расположены в Карагандинской области Казахстана, и американцы будут их разрабатывать в рамках совместного предприятия (СП) с государственной компанией «Тау-Кен Самрук». При этом в создаваемом СП, по данным Reuters, американская компания контролирует 70% акций, а Tau-Ken Samruk — лишь 30%. В такой же пропорции затем будут разделяться и права на продажу редкоземельного металла.

Согласно информации, размещенной на сайте «Тау-Кен Самрук», общие запасы вольфрама обоих месторождений составляют 410 тыс. тонн. В совокупности геологические запасы составляют 755 млн тонн вольфрамовой руды, содержащих 854 тыс. тонн триоксида вольфрама.

Затраты на разработку месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты оцениваются в $1,1 млрд. Уже известно, что государственный Экспортно-импортный банк США готов предоставить средства в размере $900 млн. По словам генерального директора Cove Capital Пини Алтхауса, строительство рудника должно начаться в течение двух лет, а добыча — в течение 3,5 лет. Переработка вольфрама будет осуществляться на территории Казахстана.

В настоящий момент на месторождениях начаты подготовительные работы, и плановая мощность СП составит 12 тыс. тонн в год, что эквивалентно 15% от текущего мирового объема добычи, а ресурсная база обеспечит работу предприятия более чем на 50 лет. Согласно соглашению между странами, поставки вольфрама с казахстанских проектов будут использоваться «в первую очередь для нужд правительства США и американской промышленности».

При этом попытки Казахстана добиться от США ответных шагов оказались полностью безрезультатными. Так, во время встречи с председателем комитета по международным отношениям Палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом, следует из сообщения казахстанского МИД, сенатор Дэйнс лишь отметил, что в американском Конгрессе «ведется работа по принятию необходимых законодательных решений, направленных на отмену поправки Джексона — Вэника в обозримой перспективе».

Поправка Джексона — Вэника принята в 1974 году и ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции. Она запрещает США предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, выдавать государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права своих граждан на эмиграцию. Поправка была направлена против СССР, но до сих пор действует против Казахстана.

Также американцы отказались давать и какие-либо гарантии безопасности инфраструктуре КТК, через которую проходит более 80% экспорта нефти из Казахстана.

Несмотря на участие в КТК американских компаний, ее инфраструктура регулярно атакуется Украиной. Во время встречи главы казахского МИД с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау тот лишь отметил Казахстан как «надежного партнера в Центральной Азии» и, выразив уверенность, что встреча даст «дополнительный импульс развитию двусторонних отношений», не дал ни гарантий безопасности, ни даже обещаний надавить на Украину в этом вопросе.