Встреча президента США с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении — это попытка Вашингтона конкурировать с Москвой в Средней Азии. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что Россия «сделает выводы».

В Вашингтоне ранее прошла встреча американского лидера Дональда Трампа с президентами пяти стран Средней Азии. Стороны затронули вопросы экономического и экологического сотрудничества, а также возможности закупок полезных ископаемых. Среди прочего обсуждались различные сделки: например, Узбекистан планирует инвестировать в США более $100 млрд, а американская компания Cove Capital получила долю в крупнейшем месторождении вольфрама на территории Казахстана. Агентство Reuters писало, что одна из целей встречи — вывести эти страны из зоны влияния Китая и России.

Затулин в беседе с RTVI отметил, что Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения вряд ли рассматривают свое сотрудничество с США «как направленное против России».

При этом эти бывшие республики СССР, продолжил депутат, «не могут не понимать», что Москва и Вашингтон являются конкурентами за влияние «в ближнем для России зарубежье».

«Они не могут не понимать, что интерес Соединенных Штатов как раз в том, чтобы они приоритетным образом рассматривали отношения с США, а все остальное, что касается сотрудничества с Россией или, допустим, с Китаем, было бы на втором и на третьем плане. Думаю, при этом сами себя они извиняют тем, что не собираются на самом деле отказываться от отношений с Россией, Китаем, да и не могут некоторые из них просто-напросто, и что они смогут одновременно играть на всех досках. Вот чем они в данном случае руководствуются», — считает Затулин.

Казахстан и США договорились о сотрудничестве в сфере критически важных материалов

Кроме того, добавил парламентарий, этим пяти республикам было бы сложно проигнорировать предложение Трампа начать сотрудничество или присоединиться к тем или иным соглашениям.

Например, соглашения Авраама, которое подписал Казахстан с США, — это документы, которые взаимосвязаны с американской политикой на Ближнем Востоке, напомнил Затулин.

«В данном случае, думаю, они будут рассматриваться как попытка преодолеть цивилизационные разногласия, которые есть у евреев, арабов, населения Азии между собой, принадлежащего к разным религиям или к разным течениям внутри религий, как, например, шииты и сунниты», — уточнил он.

При этом, подчеркнул Затулин, соглашения Авраама отличаются, например, от соглашений ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), БРИКС или СНГ тем, что «нас там нет».

Трамп сообщил о «невероятной сделке» с Узбекистаном на более чем $100 млрд

Затулин не исключил, что все пять республик, присутствовавших на встрече, могут допускать, что «подобного рода встречи и налаживание отношений с США поможет им избежать каких-то проблем».

«А мы знаем, что такие проблемы Запад и США создают из-за отношений с Россией этим странам. Объявляют подсанкционными те или иные банки, компании, целые отрасли в странах Средней Азии из-за того, что они сотрудничают с Россией, продолжают развивать торговлю и так далее. Думаю, что эти страны считают, что вот они задобрят Соединенные Штаты, и те откажутся от всякого рода репрессалий», — сказал собеседник RTVI.

Официальные представители этих бывших республик СССР, вероятно, будут придерживаться именно этой позиции, продолжил Затулин. Но нужно понимать, что США таким образом заявляют о своем намерении активно действовать в этом регионе, пояснил он: «Это, конечно, конкуренция за влияние в этом регионе».

По мнению Затулина, Россия вряд ли будет официально выступать против этих встреч и контактов, «да и не может». При этом, подчеркнул депутат, Москва «должна сделать свои выводы».

«Россия должна понимать, что сегодняшнее положение, при котором она одновременно конфронтирует с Западом и США, является поводом для вызовов влиянию России в Средней Азии, в Закавказье. То есть на фоне продолжающейся СВО мы на самом деле вынуждены вести себя гораздо более аккуратно и менее заметно, когда дело касается этих близких к нам территорий. Мы должны, безусловно, бороться за влияние там. Но я уверен, что успешное окончание специальной военной операции даст этому новый импульс. А до той поры, пока она не закончена, приходится стискивать зубы и терпеть», — заключил Затулин.