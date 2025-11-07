Встреча президента США с лидерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении — это попытка Вашингтона конкурировать с Москвой в Средней Азии. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что Россия «сделает выводы».

В Вашингтоне ранее прошла встреча американского лидера Дональда Трампа с президентами пяти стран Средней Азии. Стороны затронули вопросы экономического и экологического сотрудничества, а также возможности закупок полезных ископаемых. Среди прочего обсуждались различные сделки: например, Узбекистан планирует инвестировать в США более $100 млрд, а американская компания Cove Capital получила долю в крупнейшем месторождении вольфрама на территории Казахстана. Агентство Reuters писало, что одна из целей встречи — вывести эти страны из зоны влияния Китая и России.

Затулин в беседе с RTVI отметил, что Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения вряд ли рассматривают свое сотрудничество с США «как направленное против России».

При этом эти бывшие республики СССР, продолжил депутат, «не могут не понимать», что Москва и Вашингтон являются конкурентами за влияние «в ближнем для России зарубежье».

«Они не могут не понимать, что интерес Соединенных Штатов как раз в том, чтобы они приоритетным образом рассматривали отношения с США, а все остальное, что касается сотрудничества с Россией или, допустим, с Китаем, было бы на втором и на третьем плане. Думаю, при этом сами себя они извиняют тем, что не собираются на самом деле отказываться от отношений с Россией, Китаем, да и не могут некоторые из них просто-напросто, и что они смогут одновременно играть на всех досках. Вот чем они в данном случае руководствуются», — считает Затулин.

Кроме того, добавил парламентарий, этим пяти республикам было бы сложно проигнорировать предложение Трампа начать сотрудничество или присоединиться к тем или иным соглашениям.

Например, соглашения Авраама, которое подписал Казахстан с США, — это документы, которые взаимосвязаны с американской политикой на Ближнем Востоке, напомнил Затулин.

«В данном случае, думаю, они будут рассматриваться как попытка преодолеть цивилизационные разногласия, которые есть у евреев, арабов, населения Азии между собой, принадлежащего к разным религиям или к разным течениям внутри религий, как, например, шииты и сунниты», — уточнил он.

При этом, подчеркнул Затулин, соглашения Авраама отличаются, например, от соглашений ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), БРИКС или СНГ тем, что «нас там нет».

Затулин не исключил, что все пять республик, присутствовавших на встрече, могут допускать, что «подобного рода встречи и налаживание отношений с США поможет им избежать каких-то проблем».

«А мы знаем, что такие проблемы Запад и США создают из-за отношений с Россией этим странам. Объявляют подсанкционными те или иные банки, компании, целые отрасли в странах Средней Азии из-за того, что они сотрудничают с Россией, продолжают развивать торговлю и так далее. Думаю, что эти страны считают, что вот они задобрят Соединенные Штаты, и те откажутся от всякого рода репрессалий», — сказал собеседник RTVI.

Официальные представители этих бывших республик СССР, вероятно, будут придерживаться именно этой позиции, продолжил Затулин. Но нужно понимать, что США таким образом заявляют о своем намерении активно действовать в этом регионе, пояснил он: «Это, конечно, конкуренция за влияние в этом регионе».

По мнению Затулина, Россия вряд ли будет официально выступать против этих встреч и контактов, «да и не может». При этом, подчеркнул депутат, Москва «должна сделать свои выводы».