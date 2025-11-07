Встреча американского президента Дональда Трампа с лидерами пяти государств Центральной Азии, прошедшая 6 ноября в Вашингтоне в формате C5+1, стала «еще одним этапом демонстрации мирового могущества США». Такое мнение в беседе с RTVI выразил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«Итоги саммита С5+1 демонстрируют, что время безраздельного влияния России в Центральной Азии уходит в прошлое, даже если несколькими годами раньше такое влияние уже пришлось делить с Китаем», — считает Аркадий Дубнов.

По его словам, «февраль 2022 года стал рубиконом, перейдя который обеим сторонам стало ясно, что дальше их пути расходятся». Пока Россия находится «в поисках новой идентичности», государства Центральной Азии намерены «встроиться в общемировой процесс», чтобы получить доступ к современным технологиям и инновациям, полагает эксперт.

Формат C5+1, запущенный в 2015 году, изначально представлял собой переговоры госсекретаря США с главами МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые на высшем уровне саммит прошел в 2023 году, когда теперь уже экс-президент США Джо Байден встретился с главами центральноазиатской «пятерки» на полях Генассамблеи ООН.

Вместе с тем, продолжает Дубнов, страны Центральной Азии рискуют стать «исключительно источником дорогих и важных природных ресурсов». Неслучайно на саммите С5+1 в Вашингтоне Трамп назвал центральной темой повестки встречи именно критически важные минералы.

В то же время гости президента США применили для общения с ним «золотой ключик», включающий в себя «много лести и благодарности за то, что он есть».

«Поэтому не слишком было удивительным, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил „Золотой век Трампа“ в Америке, а самого Трампа назвал „великим лидером и государственным деятелем, посланным с небес“. С другой стороны, привыкшие к лести в свой адрес центральноазиатские лидеры не слишком и преувеличивали, расточая хвалу Трампу: заслуги его лично и его команды в деле начала реального умиротворения ближневосточного конфликта, равно как и конфликта между Арменией и Азербайджаном, бесспорны», — сказал Аркадий Дубнов.

Одним из ключевых событий прошедшего саммита стало анонсирование присоединения Казахстана к «соглашениям Авраама», заключенным между Израилем и несколькими арабскими государствами еще при первом президентском сроке Трампа.

«Кремль поступит мудро, если оценит расширение этих соглашений, поскольку докажет этим, что Москва реально стремится к миру на Ближнем Востоке, пусть и достигнутым чужими руками», — добавил Аркадий Дубнов.

Эксперт отметил, что «соглашения Авраама» не следует путать с дипломатическими, которые Израиль уже установил со всеми государствами Центральной Азии. По словам Дубнова, «соглашения Авраама» «значительно расширяют масштаб сотрудничества и позволяют их участникам войти в привилегированный клуб, где США предоставляют спонсорство и покровительство в реализации различных экономических проектов и логистических инфраструктур».