В Париже перед судом предстал бывший французский политик и теоретик заговора Реми Дайе: по версии следствия, он готовил вооруженный захват Елисейского дворца и свержение президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет The Telegraph. Мужчина также утверждал, что знаком с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Дайе оказался в числе 15 обвиняемых, которых судят в Париже по делу о так называемой «Операции Азур»: им предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре для подготовки террористического акта, а также незаконном лишении свободы ребенка. Первое из обвинений предусматривает до 10 лет заключения. Все фигуранты вину отрицают. Согласно французским СМИ, разбирательство займет около трех недель — до 9 октября.

Согласно плану, часть заговорщиков — так называемые «гренадеры» — должны были бросать в сторону Елисейского дворца зажигательные и дымовые гранаты, пока штурмовые группы продвигаются к резиденции президента. На случай столкновения с силовиками им было велено открыть ответный огонь, отмечает издание. «Армия» Дайе также намеревалась захватить парламент, другие стратегические здания и теле- или радиостанцию, чтобы объявить о «революции».

Отец 11 детей, утверждавший, что напрямую общается с Трампом и Путиным, призывал свергнуть французское правительство «мирно или с кровопролитием», пишет The Telegraph.

По данным правоохранителей, целью Дайе была замена коррумпированной, по его мнению, политической системы более «сильным государством»; также он планировал предать суду за измену всех политиков, которые руководили Францией, начиная с Франсуа Миттерана.

В тайной организации Дайе состояло около 300 человек, а в качестве теста он поручал им наносить повреждения вышкам 5G, пунктам вакцинации и складам вакцин — то есть объектам, которые вызывали гнев среди конспирологов эпохи пандемии коронавируса, отмечает The Telegraph.

Прокуратура утверждает, что часть сторонников планировала также атаки на масонские ложи, которые они считали частью «теневой элиты», управляющей Францией.

Издание отмечает, что, кроме свержения правительства, заговорщики выступали против изъятия детей у родителей, считая это произволом и добивались их «возвращения». В апреле 2021 года фигуранты дела похитили восьмилетнюю девочку: представившись социальными работниками, они забрали ее и отвезли к матери, которая была лишена родительских прав. Дайе, как считает обвинение, выделил на операцию 3 тыс. евро. По словам одного из свидетелей, девочка с матерью должны были в итоге уехать в Россию, но ребенка нашли через пять дней в сквоте в Швейцарии.

Следствие полагает, что вся операция — с фальшивыми документами, конспиративными квартирами и трансграничным маршрутом — потребовала слаженных действий нескольких ячеек сети и стала для Дайе проверкой того, способны ли его группы действовать сообща перед задуманным восстанием.

Кто такой Реми Дайе

Дайе ранее состоял в центристской партии MoDem, но был исключен из нее в 2010 году после того, как тайно записал на диктофон Франсуа Байру — впоследствии премьер-министра Франции — во время личной встречи.

По информации The Telegraph, постепенно экс-политик стал все больше увлекаться идеями националистов, а во время пандемии COVID-19 начал обзаводиться соратниками. Весной 2021 года Дайе, как пишет издание, писал под псевдонимом «France Royale» следующее: «Очевидно, что нам придется прокладывать себе путь силой <…> до момента, когда противник, возможно, откроет огонь. В этот момент наши штурмовые отряды получают полное право открыть ответный огонь».

В список целей заговорщиков входили, по данным The Telegraph, экс-премьер Эдуар Филипп, которого считают одним из основных претендентов на пост президента на выборах 2027 года, и предприниматель еврейского происхождения Жак Аттали, бывший советник Миттерана. Журналистов и судей, которых участники сети считали враждебными, планировалось заставить «ответить перед народом».

Адвокат Дайе Дилан Слама заявил The Telegraph, что его клиент лишь высказывал политические взгляды.

«Он просто человек, который выражает свою позицию, порой в довольно резкой форме, но в пределах, которые, на мой взгляд, должна допускать свобода слова», — сказал он.

Отвечая на вопрос о фразе «мирно или с кровопролитием», адвокат отметил, что «не все стоит понимать буквально», и добавил, что его клиент «не склонен к насилию».

Влияние идеологии QAnon в деле заговорщиков очевидно, считает основатель организации Conspiracy Watch Рюди Райхштадт. «Он открыто ее исповедует, использует лексику QAnon», — сказал он изданию.

По его мнению, когда Дайе отдал приказ похитить девочку, все перешло «из виртуального мира в реальный». «Дело не осталось на уровне фантазии — он перешел к практическим действиям», — отметил Райхштадт.