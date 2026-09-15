Айфон стал неудобным телефоном, многие его «умные» функции в России не работают, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал данные SHOT о том, что у некоторых владельцев айфонов проблемы начинаются еще до установки нового iOS 27 — телефон выдает ошибку и отказывается ставить новую систему. Пользователи жалуются, что после таких попыток гаджет превращается в «кирпич». Также сообщается о сбоях в функциях Apple Intelligence: обработка снимков выдает ошибку, а Siri, которая в версии для разработчиков отвечала по-русски, теперь пишет, что не понимает запросы.

«У меня айфона уже лет 300 нет, это все-таки не самый лучший телефон. Мне вообще он нафиг не нужен. Зачем мне этот кусок американской ерунды?» — заявил Милонов.

При этом депутат сообщил, что ему «поступают предложения от нескольких фирм сделать им промоакцию, рекламный контракт на новый айфон».

«Я отказываюсь. Вот практически вчера мне показывали кое-что из новых айфонов, знаете, сиреневый. Спросили, могу ли я с ним походить, там будет нашлепка фирмы. Я сказал: “Нет, пока не буду, это зашквар. Ну, то есть ненадежно”», — рассказал собеседник RTVI.

Милонов подчеркнул, что многие функции последних поколений телефонов — не только американских, но и китайских — в России не работают.

«У меня нет предубеждения, Apple — хорошая компания. Но что касается их возможностей, и с учетом того, что особенно последнее поколение производители делают упор не на железо, а на софт, на технологии, то, к сожалению, вот этот упор идет мимо нас совершенно. То есть он нам бесполезен. Точно так же, как есть локальные китайские бренды и версии китайских телефонов. Это просто суперклассные версии китайских телефонов, но у нас половина вот этих умных функций не работает. Так и в айфоне не работает, например, мне неудобно пользоваться оплатой QR-кодом и еще… Ну, действительно неудобно», — пояснил депутат.