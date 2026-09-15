Возможное подорожание российского газа станет для Армении «апокалиптическим сценарием». Об этом заявил глава Центробанка республики Мартин Галстян, сообщает Tert.am.

По его словам, этот сценарий в регуляторе держали в уме, но пока оценивают его как сценарий порядка X, а не А или Б.

«Он предполагает нечто апокалиптическое, реакция на которое должна быть более сильной и необычной», — признал Галстян.

Глава ЦБ Армении добавил, что сейчас регулятор принимает меры и делает расчеты в обычном режиме, но помнит о возможном возникновении экономических проблем.

По словам Галстяна, если Россия решит повысить цену на газ для Армении, эффект будет двойным.

«Это может привести и к определенному риску типа Б, связанному со спадом нашей экономики», — отметил глава ЦБ.

Первичный эффект коснется общего уровня инфляции, поскольку газ входит в стоимость других товаров — тепличной продукции, промышленных изделий и так далее.

Армения получает российский газ по цене $177,5 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения, в Европе рыночная стоимость доходит до $600—1000 за тот же объем. Ежегодно республика закупает у России свыше 2 млрд куб. м газа.

Российское топливо всегда поставлялось в Армению по ценам значительно ниже европейских. В 2013 году льготные условия были закреплены в армяно-российском соглашении, по которому «Газпром» отменил 30-процентную пошлину. В результате цена снизилась до $189 за тыс. куб. м, в 2015-м — до $165, а в 2016—2019 годах составляла $150.

В мае 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что льготные цены — это помощь армянскому народу за счет России.

«Это не с неба, это за счет Российской Федерации. Армянский народ — наш братский народ. Но это за наш счет — нужно называть вещи своими именами», — заявлял Песков.

Однако в конце мая стало известно, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил письмо в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В нем говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

На фоне этих сообщений премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае 2026 года заявлял, что цену на российский газ поднять не могут.

«Армения и Россия имеют действующее соглашение, и это соглашение взаимовыгодное. Мы достигли четких стратегических договоренностей по цене на газ, и они должны соблюдаться», — говорил он.

В сентябре 2026 года Пашинян изменил риторику. Он заявил, что в Армении самое высокое ценообразование газа от границы до конечного потребителя по сравнению с другими странами, а «Газпром Армения» является прибыльной компанией.

«В Армении газ недешевый. От границы до конечного потребителя, по сравнению с другими странами, в Армении самое высокое ценообразование», — сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что Ереван продолжит диверсификацию поставок вне зависимости от того, повысится тариф на российский газ или нет.

«Нет такой сферы, в которой Ереван не будет идти по пути диверсификации. Если есть возможность получать газ от второго источника или увеличить объемы поставок оттуда, мы пойдем по этому пути. Если есть возможность получать газ от третьего или четвертого источника, мы пойдем и по этому пути», — заявил Пашинян.

На фоне обсуждения возможного подорожания газа в парламенте Армении прозвучало предложение о пересмотре арендной платы за российскую военную базу в Гюмри. Глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Вилен Габриелян заявил, что это может стать одним из инструментов Еревана в переговорах.

«Это не единственный рычаг или элемент инструментария Еревана», — отметил депутат, добавив, что территория и обслуживание базы в большинстве своем обеспечиваются за счет Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранее заявления армянской стороны о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС в ответ на подорожание газа, призвала не оценивать эмоциональные высказывания и напомнила о конкретных цифрах: Армения получает газ по $177,50, тогда как в Европе цена может достигать $600.