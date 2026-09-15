Поставки российского природного газа в Армению приостановлены на десять дней из-за плановых работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Газоснабжение республики обеспечат за счет резервов и дополнительных поставок из Ирана.

Подача российского газа прекратилась 15 сентября и должна возобновиться 25 сентября. В «Газпром Армения» заверили, что ограничения не затронут потребителей: республика задействует внутренние запасы и увеличит объем импорта из Ирана.

Россия остается главным поставщиком газа для Армении. По данным Reuters со ссылкой на «Интерфакс», в 2025 году на нее приходилось 82% армянского импорта природного газа. Российский газ поступает в республику через территорию Грузии.

Остановка поставок произошла на фоне заявлений Еревана о намерении диверсифицировать источники энергоресурсов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 сентября заявил, что республика заинтересована в альтернативных поставщиках газа, если появится такая возможность.

При этом нынешнее прекращение поставок не связано с политическими разногласиями Москвы и Еревана. «Газпром Армения» объяснил его комплексом плановых профилактических и ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода.

Похожая ситуация возникла в сентябре 2025 года. Тогда поставки российского газа в Армению также приостанавливали на десять дней из-за плановых работ на территории России.

Иран уже является вторым источником газа для республики. Ереван получает его в рамках программы «газ в обмен на электроэнергию»: Армения поставляет Ирану электричество, получая взамен природный газ.