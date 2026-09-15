Газовые хранилища Европы к началу отопительного сезона могут оказаться заполненными лишь на 75% — это «очень мало», сказал «Абзацу» директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его оценке, если зима будет холодной, то уже к началу весны запасы европейских стран могут быть исчерпаны.

«Если зима будет теплой, как, например, в 2023—2024 годах, то даже этого объема при текущем импорте хватит, чтобы пройти отопительный период и закончить его с минимально необходимым остатком в хранилищах. Но если она окажется холодной, то ряд стран, в том числе Германия и Нидерланды, столкнутся с исчерпанием запасов уже к началу марта. И такой риск есть», — сказал эксперт.

По его словам, при формировании запасов газа всегда исходят из пессимистичных сценариев, поэтому стараются заполнить хранилища как минимум на 85—90%. Однако по Европе прогноз более низкий из-за технологических ограничений и лимитированного предложения на рынке.

Ранее немецкая неправительственная организация в сфере экоконтроля Urgewald выяснила в ходе расследования, что только за 8 месяцев нынешнего года Европа заплатила около €7,28 млрд за сжиженный природный газ (СПГ) из российского арктического проекта «Ямал СПГ». Это больше, чем аналогичные траты за весь 2025 год (+10,1%), отмечает Euronews.

Одновременно аналитическая компания Kpler подсчитала, что с 1 января по 5 сентября 88,9% всего мирового экспорта с «Ямала СПГ» прибыло именно в европейские порты. В 2025 году этот показатель составлял 78,2%.

Представитель Kpler объяснил рост закупок стремлением ЕС «максимально увеличить импорт» российского газа до того, как в январе 2027 года вступит в силу запрет на него. Он добавил, что в основном поставки осуществляются в рамках действующих долгосрочных контрактов. Закупка СПГ по краткосрочным контрактам была запрещена еще в апреле.

В первой декаде сентября Европейская счетная палата (ЕСП) заявила о провале плана REPowerEU на €300 млрд по отказу от нефти и газа из России. Он предусматривает диверсификацию поставок и постепенную замену ископаемого топлива на экологически чистую энергию. Однако с 2022 года большинство стран ЕС так и не предприняли никаких конкретных действий и освоили лишь менее 20% от указанной суммы, подсчитала ЕСП.