Финляндия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 290 млн евро — это второй по величине транш с начала боевых действий. Что конкретно войдет в поставку, в Хельсинки не раскрывают из соображений безопасности.

Решение принял 15 сентября президент Александр Стубб, сообщило министерство обороны страны. С учетом нового пакета общая стоимость военной техники, которую финская сторона передала Киеву, достигла 3,6 млрд евро.

«Помимо передачи вооружения и техники из наших запасов, мы закупаем продукцию финской оборонной промышленности — часть ее войдет и в этот пакет. Таким образом, поддержка Украины одновременно укрепляет возможности нашей собственной оборонной промышленности», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Подробностей о содержании поставки, способе и сроках доставки в министерстве не привели — там пояснили, что это сделано ради безопасности транспортировки груза. При принятии решения учли как потребности Украины, так и возможности финских вооруженных сил.

По размеру новый пакет заметно превосходит предыдущий, переданный в мае, — тот составлял около 128 млн евро, то есть более чем в 2,2 раза меньше нынешнего.

14 сентября финское Минобороны объявило, что Финляндия решила присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. В заявлении ведомства уточняется, что инициатива дает возможность «управлять эскалацией ниже ядерного порога» и при этом не заменяет ядерное сдерживание в рамках НАТО.

Комментируя решение, Стубб написал в соцсетях, что республика не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. На пресс-конференции в Хельсинки он заявил, что инициатива «усилит ответственность Европы за собственную оборону и поможет предотвратить эскалацию».