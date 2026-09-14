Решение Финляндии перейти под «ядерный зонтик» Франции не усилит ее защиту от внешних угроз, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его словам, теперь финская территория становится объектом для потенциального ядерного удара Вооруженных сил России.

Власти Финляндии «сами себя ставят под удар», сказал Гурулев.

«Просто с этого момента Финляндия становится объектом ядерного удара наших Вооруженных сил, коли они собираются разместить на своей территории ядерное оружие. Если им это нужно, ну, ради Бога, у Вооруженных сил России вполне хватит сил и возможности это делать», — заявил парламентарий.

14 сентября финское Минобороны объявило, что Финляндия решила присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе.

«Присоединение Финляндии к французской инициативе значительно углубит наше двустороннее сотрудничество в области обороны с Францией и укрепит безопасность Финляндии. Это естественный шаг, поскольку наши близкие союзники — Норвегия, Швеция и Дания — уже присоединились к этой инициативе», — сообщил министр обороны республики Антти Хяккянен.

В заявлении финского военного ведомства указывается, что инициатива дает возможность «управлять эскалацией ниже ядерного порога» и при этом не заменяет ядерное сдерживание в рамках НАТО и не предполагает обязательств по коллективной обороне, аналогичных действующим в альянсе.

В качестве возможных форм сотрудничества называются обсуждение французской ядерной доктрины, совместные учения, а также временное размещение отдельных элементов стратегических военно-воздушных сил Франции на территории союзных стран. В то же время французское ядерное оружие и решения о его применении остаются под контролем Парижа.

В ближайшие месяцы будет создана группа для начала реализации сотрудничества.

Комментируя решение, президент Финляндии Александр Стубб написал в соцсетях, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. На пресс-конференции в Хельсинки он заявил, инициатива «усилит ответственность Европы за собственную оборону и поможет предотвратить эскалацию».

Рассуждая о возможной реакции российской стороны на решение Финляндии, Стубб сказал:

«Россия объявила о негативном отношении к инициативе Франции. Нет смысла драматизировать, давайте сохранять хладнокровие».

Дискуссию о переходе Европы под «ядерный зонтик» Франции президент страны Эмманюэль Макрон инициировал весной 2025 года. Поводом стали опасения снижения поддержки со стороны США и военной угрозы от России. Макрон отметил тогда, что Франция могла бы осуществлять «ситуативные развертывания» стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников. Помимо Финляндии, к французскому «ядерному зонтику» присоединились еще девять стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция и Норвегия. Литва выразила заинтересованность в присоединении. Москва критикует французскую инициативу о системе ядерного сдерживания. В МИД РФ заявляли, что амбиции Франции предоставить ЕС «ядерный зонтик» не приведут к укреплению безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу говорил, что Москва считает абсолютно неприемлемым стремление Парижа разместить свое ядерное оружие в третьих странах.

В июне Стубб подписал закон о внесении поправок, позволяющих ввозить в Финляндию и размещать на ее территории ядерное оружие. В числе оснований для таких действий в документе указаны необходимость военной обороны государства, коллективной обороны в рамках НАТО или иных оборонных союзов. Возможность принятия аналогичной инициативы обсуждают власти Литвы.

В Кремле намерение Финляндии разрешить ввоз на свою территорию ядерного оружия называли «конфронтацией в концентрированном выражении», указывая, что такая инициатива ведет к эскалации напряженности в Европе, в связи с чем Россия должна быть готова к мерам реагирования. Комментируя аналогичные планы Литвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна рискует оказаться под прицелом российского ядерного оружия.