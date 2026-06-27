Президент Финляндии Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих ввозить в страну и размещать на ее территории ядерное оружие. Об этом сообщается на сайте финского правительства.

Из сообщения следует, что Стубб «утвердил» законопроекты о внесении поправок в Закон об атомной энергии и раздел 6 главы 34 Уголовного кодекса Финляндии. Оба они вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Несколько дней назад эти законопроекты были одобрены финским парламентом. Они предусматривают исключение из закона об атомной энергии пункта, который полностью запрещает ввоз, производство, хранение и взрыв ядерных боезарядов.

Вместо этого предлагается регулировать вопросы, связанные с ядерными взрывчатыми веществами, в рамках уголовного законодательства, где будут предусмотрены исключения для особых случаев.

Основаниями для ввоза ядерного оружия в страну станут необходимость военной обороны самой Финляндии, коллективной обороны в рамках НАТО или иных оборонных союзов.

По мнению оборонного комитета парламента, предлагаемые изменения усилят безопасность Финляндии и повысят надежность коллективного сдерживания НАТО, которое «приобретает критически важное значение», в то время как оборона альянса по-прежнему опирается на обычные вооружения и системы ПРО.

«Смысл сдерживания — предотвратить войну и не допустить давления на альянс, чтобы обеспечить максимальную безопасность и сохранить мир», — заявил председатель оборонного комитета Хейкки Аутто из «Национальной коалиции».

Он отметил, что после принятия поправок Финляндия «будет действовать в одном ключе» со Швецией, Норвегией и Данией.

Комитет особо подчеркнул, что изменения не передают полномочия от финских государственных органов другим структурам и не меняют международные обязательства страны по контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков назвал решение финских властей скорее политическим, нежели военно-стратегическим — и определенно направленным на создание проблем для РФ.

Он допустил, что США могут разместить в Финляндии бомбы разных модификаций, в том числе B61-12 мощностью до 50 килотонн, а Франция — свои бомбардировщики Rafale с ядерными боеголовками на борту. Эксперт также предположил, что финская территория может быть использована как «аэродром подскока» для бомбардировщиков с ядерным оружием.